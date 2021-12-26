معتصم النهار يحتفل بعيد ميلاد ابنته: "حبيبة قلبي كبرت سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل الفنان السوري معتصم النهار، بعيد ميلاد ابنته "ساندرا" ونشر صورة تجمعه بابنته في العاصمة الفرنسية باريس.

وكتب "النهار" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "حبيبة قلبي كبرت سنة، الله يحمي أولادكم وعائلاتكم جميعا".

وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي الفنان السوري، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "الله يخليلك ياها"، و"عقابل الـ 100 سنة"، و"ربي يحفظها" وغيرها من التعليقات.

من ناحية أخرى، يستعد معتصم النهار لخوض السباق الرمضان المقبل بمسلسل "إيكو" ويشاركه البطولة: قمر خلف، نانسي خوري، نادين خوري، شادي الصفدي، وآخرون