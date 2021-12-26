حصاد 2021| أحدهم رحل بسبب حادث وأخرى بالسرطان.. نجوم رحلوا عن عالمنا هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهد عام 2021، رحيل عدد كبير من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية على مدار عقود، فكان العام المنصرم عاما حزينا على الوسط الفني لرحيل قامات فنية كبيرة.

الخليج 365 يعرض لكم نجوم رحلوا عن عالمنا في 2021:

وحيد حامد

بعد أزمة صحية نقل على إثرها المستشفى، رحل عن عالمنا السيناريست الكبير وحيد حامد، يوم 2 يناير، وعن عمر يناهز 77 عاما، بعدما ترك إرثا فنيا لا ينسى.

ومن أبرز أعمال الراحل الكبير: "المنسي، طيور الظلام، البريء، اضحك الصورة تطلع حلوة، الراقصة والسياسي، اللعب مع الكبار" وغيرها.

ميدو منيب

رحل المنتج ميدو منيب عن عالمنا يوم 23 يناير عن عمر يناهز 41 عاما، إثر إصابته بنزيف في المخ.

آية رؤوف

المنتجة الشابة آية رؤوف رحلت عن عالمنا إثر تعرضها لأزمة قلبية، يوم 1 فبراير الماضي.

عزت العلايلي

النجم الكبير عزت العلايلي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 86 عاما، وذلك يوم 5 فبراير، ومن أشهر أعمال النجم الراحل: "الأرض، المواطن مصري، التوت والنبوت، أهل القمة، الاختيار، بين القصرين".

عباس منصور

يوم 11 فبراير، رحل عن عالمنا الفنان عباس منصور، وشيع جثمانه من أحد المساجد بمدينة نصر.

علي حميدة

المطرب الذي اشتهر بتقديم أغنية "لولاكي" الفنان علي حميدة، رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عاما يوم 11 فبراير.

أحلام الجريتلي

الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي، رحلت عن عالمنا يوم 1 مارس إثر تعرضها لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 73 عاما.

ليلى الإسكندرانية

الفنانة ليلى الإسكندرانية رحلت عن عالمنا يوم 11 مارس بعد صراع مع المرض.

عادل هاشم

الفنان عادل هاشم رحل عن عالمنا رحل عن عالمنا يوم 16 مارس عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض.

ريم غزالي

بعد صراع طويل مع مرض السرطان، رحلت عن عالمنا الفنانة الجزائرية ريم غزالي، عن عمر يناهز 39 عاما، يوم 18 مارس.

رائد لبيب

المخرج الكبير رائد لبيب، رحل عن عالمنا يوم 19 مارس بعد صراع مع مرض السرطان.

مصطفى محرم

السيناريست الكبير مصطفى محرم، رحل عن عالمنا يوم 22 أبريل بعد صراع مع المرض، وعن عمر يناهز 82 عاما، ومن أشهر أعمال الفنان الراحل: "لن أعيش في جلباب أبي، ريا وسكينة، عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات".

ماهر العطار

المطرب الكبير ماهر العطار، رحل عن عالمنا يوم 3 مايو عن عمر يناهز 82 عاما، يوم 3 مايو.

نادية العراقية

الفنانة الكوميدية نادية العراقية، رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 57 عاما، وذلك يوم 16 مايو.

تحية حافظ

يوم 3 يونيو، رحل عن عالمنا الفنانة تحية حافظ، بعد صراع مع مرض "المرارة" وهي ابنة الفنانة الراحلة هدى زكي.

هاني جرجس فوزي

رحل عن عالمنا المخرج الكبير هاني جرجس فوزي يوم 20 يونيو، بعد صراع مع المرض.

أحمد المهدي

المخرج أحمد المهدي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم 23 يونيو الماضي,.

اعتماد خورشيد

رحلت عن عالمنا المنتجة اعتماد خورشيد يوم 27 يونيو الماضي، عن عمر يناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

سحر كامل

في 5 يوليو رحل عن عالمنا الفنانة سحر كامل، التس اشتهرت بإفيه " الله وأنا مالي يا لمبي".

كريم صبري

المطرب الشاب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 34 عاما، يوم 11 يوليو إثر غرقه بترعة المريوطية.

عبدالله الشرقاوي

الفنان عبدالله الشرقاوي عضو فرقة مسرح الطليعة، رحل عن عالمنا يوم 10 أغسطس الماضي.

محمد سعد

الملحن محمد سعد، رحل عن عالمنا يوم 16 أغسطس وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

فيصل ندا

الكاتب الكبير فيصل ندا رحل عن عالمنا يوم 17 أغسطس بعد صراع طويل مع المرض، وعن عمر يناهز 81 عاما.

ماهر لبيب

رحل عن عالمنا الفنان ماهر لبيب بعد صراع مع المرض، يوم 22 أغسطس الماضي.

إيمان خيري شلبي

الفنانة إيمان شلبي، ابنة الكاتب الكبير خيري شلبي، رحلت عن عالمنا يوم 12 سبتمبر بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

أحمد هيبة

الفنان أحمد هيبة، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عاما إثر تعرضه لحادث سيارة، وذلك يوم 14 سبتمبر.

صباح فخري

الفنان السوري الكبير صباح فخري، رحل عن عالمنا يوم 2 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

محمود اللوزي

الفنان محمود اللوزي، والد الفنانة يسرا اللوزي، رحل عن عالمنا يوم 15 نوفمبر الماضي.

محمد نبوي

السيناريست محمد نبوي رحل عن عالمنا يوم 25 نوفمبر، إثر إصابته بأزمة قلبية.

يوسف حجي

المخرج التليفزيوني يوسف حجي، رحل عن عالمنا يوم 28 نوفمبر الماضي.

عبدالكريم الكابلي

الموسيقار السوداني عبدالكريم الكابلي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 88 عاما يوم 3 ديسمبر بعد صراع مع المرض بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الامريكية.

محمد عبدالحليم

الفنان محمد عبدالحليم رحل عن عالمنا يوم 12 ديسمبر، بعد صراع مع المرض، ومن أشهر أعماله: "ريا وسكينة، شيخ العرب همام، دموع في عيون وقحة".

محب كاسر

الفنان محب كاسر رحل عن عالمنا يوم 18 ديسمبر بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 75 عاما.

سماح الإسكندرانية

المطربة سماح الإسكندرانية رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم 25 ديسمبر، وقد اشتهرت بأغنية "اقروا الفاتحة لأبو العباس".

نجوم رحلوا عن عالمنا بسبب كورونا:

شهد هذا العام، رحيل عدد من النجوم إثر إصابتهم بفيروس كورونا، أبرزهم: النجم الكبير سمير غانم، النجمة دلال عبدالعزيز، النجم هادي الجيار، الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني، النجم أحمد خليل، النجم يوسف شعبان، وآخرون.. لمعرفة المزيد اضغط هنا..