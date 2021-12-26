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أحمد حلمي يلتقط صورة "سيلفي" مع جمهوره

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد حلمي صورة "سيلفي" تجمعه مع جمهوره، عبر خاصية القصص القصيرة "الاستوري"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

والتقط "حلمي" الصورة من داخل شرفة، أثناء تصوير أحدث أعماله الفنية، وكتب حلمي على الصورة قائلا: "ألذ سيلفي".

ومن جانب آخر؛ يواصل النجم أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العيل" والذي يتعاون خلاله مع النجمة روبي لأول مرة.

"العيل" بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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