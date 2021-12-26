أول تعليق من نصر محروس بعد اختياره عضوا بمجلس إدارة أكاديمية الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المنتج نصر محروس، على اختياره عضوا بمجلس إدارة أكاديمية الفنون وخبيرا فنيا بها.

ونشر محروس، صورا له مع مجلس إدارة الأكاديمية، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "تشرفت بوجودي اليوم في أكاديمية الفنون، كما تشرفت بإختياري عضو في مجلس إدارة الأكاديمية وخبير فني.. أتمنى أن أقدر أساعد وأقدم خدمات فنية ونجوم من الأكاديمية".

وأضاف: "كل الشكر للدكتورة الفاضلة ورئيسة الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة، والدكتور هشام العربي، والدكتور أحمد سعد، والدكتورمدثر".

وكانت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، نجحت مؤخرا في إنهاء الخلاف بين المنتج نصر محروس والمطرب بهاء سلطان.

وشهد برومو الحلقة الجديدة ببرنامج "صاحبة السعادة" التي كان ضيوفها نصر محروس وبهاء سلطان، لحظة إنهاء الخلاف بينهما، حيث ظهرت إسعاد يونس وهي تقول لنصر محروس: "لو جبتلك بهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها: "بهاء free من نصر محروس"، لتستقبل إسعاد الأمر بـ"زغرودة"داخل الاستديو.

كما عرض البرومو أيضا، لحظة توقيع نصر محروس على ورقة الصلح والتنازل عن أي حق له، ووجه بهاء سلطان، الشكر لإسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.