غادة عادل تبكي أمام مجدي الهواري: "لما نقعد مع بعض 20 سنة ده نجاح" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل النجمة غادة عادل، وطليقها المخرج مجدي الهواري، ضيفين على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1، غدا الاثنين.

ونشرت MBC 1، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو ترويجي للحلقة، مصحوبا بتعليق: "ترقبوا غداً حلقة استثنائية من بصراحة مع غادة عادل ومجدي الهواري العاشرة بتوقيت السعودية (التاسعة بتوقيت مصر) على MBC1".

وخلال البرومو، يقول مجدي الهواري لغادة عادل: "إحنا اتجوزنا صغيرين جدا"، "إحنا لما نقعد مع بعض 20 سنة فده نجاح"، "ليه بتهربي من الذكريات نفسي أفهم؟"، فتعلّق باكية: "أنا مش بحب الذكريات"، فيضيف: "نفسي أفرح يمكن أكتر من زمان".

وكان المخرج مجدي الهواري، وجه رسالة لطليقته ووالدة أبنائه الفنانة غادة عادل، احتفالا بعيد ميلادها، قبل أيام، ونشر صورا له معها، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا أغلى وأطيب dodo في الدنيا.. غادة عادل، كل سنة وتبقى هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا.. كل فرحة مقسومة لينا تبقي تبقي ليها مننا.. تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي".

وانفصل المخرج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل عام 2018 بعد زواج دام لـ 20 عاما، أنجبا خلالها 5 أبناء.