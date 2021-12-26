الفيلم الأردني تالافيزيون في القائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، عن اختيار الفيلم الأردني القصير تالافيزيون للمخرج مراد أبو عيشة، في القائمة القصيرة لفئة أفضل فيلم قصير، ليكون ضمن 15 فيلماً تنافس على الجائزة من بين 145 فيلماً تأهلوا في هذه الفئة.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائزها النسخة 94 من جوائز الأوسكار، يوم 27 مارس المقبل في لوس أنجلوس. وقبل أسبوع، فاز الفيلم بجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لتكون الجائزة الدولية الرابعة للفيلم، كما عُرض مؤخراً في مهرجان بورتلاند السينمائي المستقل.

تالافيزيون كان عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، وفاز أيضاً بالجائزة الأولى لفيلم قصير من مهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي. وحصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبو عيشة، إنتاج أردني ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوع وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مراد أبو عيشة وُلد في عمان بالأردن عام ١٩٩٢. حصل على درجة البكالوريوس في تصميم الاتصالات المرئية من الجامعة الألمانية الأردنية عام ٢٠١٤. أخرج مراد العديد من الأفلام القصيرة والإعلانات، قبل أن يبدأ دراسة الإخراج في أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ.