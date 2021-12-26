غادة عادل لمجدي الهواري: "أنت شايف إني ماشية في طريق غلط؟" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحل النجمة غادة عادل، وطليقها المخرج مجدي الهواري، ضيفين على برنامج "بصراحة مع" عبر قناة MBC 1، غدا الاثنين.

ونشرت MBC 1، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مقطع فيديو ترويجي للحلقة، مصحوبة بتعليق: "ترقبوا غداً حلقة استثنائية من بصراحة مع غادة عادل ومجدي الهواري العاشرة بتوقيت السعودية (التاسعة بتوقيت مصر) على MBC1".

وخلال البرومو، تسأل غادة طليقها مجدي الهواري: "أنت شايف إني ماشية في طريق غلط في شغلي؟"، "طيب أنت شايف إن شخصيتي دلوقتي أحسن ولا الأول أحسن؟".

وكان المخرج مجدي الهواري، وجه رسالة لطليقته ووالدة أبنائه الفنانة غادة عادل، احتفالا بعيد ميلادها، قبل أيام، ونشر صورا له معها، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا أغلى وأطيب dodo في الدنيا.. غادة عادل، كل سنة وتبقى هي هي وطيبة، عايشة وحلوة في حياتنا كلنا، وتبقى فرحتنا وضحكتنا كلنا.. كل فرحة مقسومة لينا تبقي تبقي ليها مننا.. تفضل هي أم.. وأحن حضن.. وليها منا بوسة كلنا أنا وولادي".

وانفصل المخرج مجدي الهواري والفنانة غادة عادل عام 2018 بعد زواج دام لـ 20 عاما، أنجبا خلالها 5 أبناء.