فيديو.. رصد سمكة نادرة “تسير على يدين”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

أعلن علماء من أسراليا رصد سمكة ” ذات اليدين” النادرة، لأول مرة منذ 22 عاما، تتحرك في قاع البحر قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا.

وكان آخر ظهور لهذا النوع من الأسماك وردي اللون الذي يعرف بـ”ذات اليد” أو handfish، قد رصد قبالة سواحل الجزيرة عام 1999.

وتتميز هذه الأسماك بوجود ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها وتتحرك عليهما بطريقة تشبه المشي.

وبحسب العلماء فإنه تم تسجيل حركة هذه السمكة في أعماق البحر كما وتم التقاط صور لها في وقت سابق من هذا العام في حديقة بحرية.

وتصنف هذه السمكة بأنها من الأسماك المهددة بالإنقراض والنادرة، بحسب ما نقل موقع “بي بي سي”.