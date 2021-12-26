كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - أعرب الشاعر ” أيمن بهجت قمر ” عن تقديره لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” على خلفية عرض مسرحية ” في نص الليل ” في موسم الرياض بداية من يوم الجمعة المقبل .
وهي المسرحية المستوحاة من عالم والد أيمن بهجت قمر الكاتب الراحل ” بهجت قمر ” .. وهو الأمر الذي أسعده لعودة إسم والده إلى المسرح من جديد بعمل يليق بتاريخه وإسمه .
فكتب الشاعر أيمن بهجت قمر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر : ” مهما وصفت امتناني وتقديري للمستشار تركي آل الشيخ مش هقدر أوفي له حقه لإنه السبب في رجوع إسم بهجت قمر للمسرح ” .
وتابع : ” وفي موسم الرياض وتحت إشراف هيئة الترفيه السعودية المحترمة .. ألف ألف شكر جميلك هيفضل في رقبتي .. مسرحية في نص الليل .. ليلة رأس السنة بسم الله ” .
يذكر أن مسرحية في نص الليل يشارك في بطولتها كلا من الفنانين : غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط .. ومن إخراج عمرو عرفة .
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لهذا الشخص : ” جميلك هيفضل في رقبتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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