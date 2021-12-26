أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لهذا الشخص : ” جميلك هيفضل في رقبتي “

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - أعرب الشاعر ” أيمن بهجت قمر ” عن تقديره لرئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار ” تركي آل الشيخ ” على خلفية عرض مسرحية ” في نص الليل ” في موسم الرياض بداية من يوم الجمعة المقبل .

وهي المسرحية المستوحاة من عالم والد أيمن بهجت قمر الكاتب الراحل ” بهجت قمر ” .. وهو الأمر الذي أسعده لعودة إسم والده إلى المسرح من جديد بعمل يليق بتاريخه وإسمه .

فكتب الشاعر أيمن بهجت قمر في تغريدة له عبر حسابه على تويتر : ” مهما وصفت امتناني وتقديري للمستشار تركي آل الشيخ مش هقدر أوفي له حقه لإنه السبب في رجوع إسم بهجت قمر للمسرح ” .

وتابع : ” وفي موسم الرياض وتحت إشراف هيئة الترفيه السعودية المحترمة .. ألف ألف شكر جميلك هيفضل في رقبتي .. مسرحية في نص الليل .. ليلة رأس السنة بسم الله ” .

يذكر أن مسرحية في نص الليل يشارك في بطولتها كلا من الفنانين : غادة عادل وحسن الرداد ومحمد عبدالرحمن وريم مصطفى وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط .. ومن إخراج عمرو عرفة .