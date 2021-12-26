نقل النجم الهندي سلمان خان إلى المستشفى بسبب ” لدغة ثعبان “

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 06:57 مساءً - كشفت وسائل إعلام هندية عن نقل النجم الهندي ” سلمان خان ” إلى المستشفى بعد تعرضه ل ” لدغة ثعبان ” في منزله .
وحرص والد سلمان خان على طمأنة محبي وجمهور نجله على وضعه الصحي حيث أشار إلى أن الأخير تم نقله على الفور إلى المشفى حيث تلقى العلاج اللازم وأن وضعه مستقر .
وأضاف أن سلمان خان بخير ولا يعاني من أي شيء يدعو للقلق .. كما أكد على أن الثعبان لم يكن ساما .
وتابع والد الفنان الهندي بأن نجله سلمان خان قد غادر المستشفى بعد 6 ساعات من العناية حتى يتأكد الأطباء من أنه بخير .
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