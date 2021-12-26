شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير احتفلوا بالكريسماس فى المنزل وبعضهم ارتدى "زى" موحد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عدد من مشاهير الفن والرياضة بكل مكان، بعيد الكريسماس وتسوده أجواء احتفالية وتميزه بشجرة عيد الميلاد وارتداء بعض الأشخاص ملابس موحدة يغلب عليها اللون الأحمر في أغلب الأوقات نسبة إلى "بابا نويل".

وسيطرت أجواء احتفال المشاهير داخل منازلهم بصحبة أولادهما، حيث شارك عدد من نجوم الفن والرياضة صورًا مع أسرتهم بجوار شجرة الكريسماس، وارتدى بعضهم ملابس موحدة خطفت الأنظار اليهم وانهالت التعليقات عليهم.

وجاء في مقدمة نجوم الرياضة الذين ارتدوا ملابس موحدة، اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول بصحبة زوجته وابنتيه، وكريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال ونادى مانشيستر يونايتد بصحبة زوجته جورجينا وأولاده.



محمد صلاح وزوجته وابنتيه

وارتدى عدد من الفنانين أيضًا ملابس موحدة مع أولادهما من بينهم، الفنانة لقاء الخميسى التي نشرت صورًا بصحبة زوجها محمد عبد المنصف وأولادهما، والفنانة التونسية ساندى التي نشرت صورًا مع ابنتها وشقيقتها إيناس، والفنانة ناهد السباعى التي نشرت صورا مع والدتها ناهد فريد شوقى.



كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا واطفالهما

وشارك أيضًا عدد من الفنانين صورًا بصحبة أولادهما أثناء الاحتفال بأجواء الكريسماس في جو عائلى بالمنزل من بينهم، نانسى عجرم وزوجها وبناتهما، وأصالة نصرى وأولادها وخطيب ابنتها شام الذهبى، ميريام فارس وولديها، سامح حسين وابنتيها اثناء تزيين شجرة الكريسماس، لاميتا فرنجية وزوجها وطفليهما، والمخرج طارق العريان وولديه.



طارق العريان وابنيه



لاميتا-فرنجية-وزوجها-وطفليهما



ساندى وابنتها وشقيقتها



نانسى عجرم وزوجها واولادها



اصال نصرى واولادها وخطيب ابنتها شام



لقاء الخميسى وزوجها عبد المنصف واولادهما