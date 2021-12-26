شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي لبيب: رفضت تكريمي بالسفارة الإسرائيلية بعد فيلم السفارة فى العمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان الكبير لطفى لبيب ضيفًا خلال ندوة باليوم السابع، تطرق فيها إلى العديد من الأمور الخاصة بمسيرته الفنية، أبرزها النجاح الكبير الذى حققه بدوره في فيلم "السفارة في العمارة"، والذى لعب فيه شخصية السفير الإسرائيلى، ورغبة السفارة الإسرائيلية في تكريمه بعدها.

الفنان القدير لطفى لبيب أكد أنه رفض التكريم واعتذر معللاً ذلك بقوله: "تلقيت اتصالاً من السفارة يفيد برغبة السفير في مقابلتى، فقلت أن الظروف الحالية لا توفر هذا المناخ ورفضت، واعتبرته موضوع وخلص فلم أتحدث عنه بعدها".

واحتفل الخليج 365 بالنجم لطفى لبيب وكرمه خلال مشواره الفني الملىء بالأعمال المهمة، وزار لطفى صالة تحرير ”الخليج 365”، وكان في استقباله دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء في قسم الفن، زينب عبد اللاه، جمال عبد الناصر، وعادل عبدالله، وزكى مكاوى ومصطفى القصبى، ومروى جمال وسارة صلاح.

وتحدث النجم الكبير لطفى لبيب خلال الندوة عن أهم الأدوار التي قدمها في حياته الفنية مع كبار النجوم منهم الزعيم عادل امام ونور الشريف وجيل الشباب منهم النجم محمد هنيدى وهانى رمزى وأشرف عبدالباقى، كما تحدث عن رأيه في تجربة مسرح مصر، وكشف عن رأيه في نجوم الكوميديا الموجودين حاليا، ووجه نصيحة للجيل الحالي من خلال الندوة .