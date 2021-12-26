شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة نوال الزغبى لجمهورها على "تويتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة اللبنانية نوال الزغبى، كل فترة على توجيه رسالة أو حكمة أو نصيحة لجمهورها عبر حسابها على تويتر واليوم وجهت لهم نصيحة عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أحيانًا يكون التواجد بمفردك هو أحسن شيء ".

وأحيت النجمة اللبنانية نوال الزغبى حفلاً غنائيًا فى دبى، الأيام الماضية، وأمتعت الزغبي الحضور بوجبة غنائية دسمة، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغنياتها تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من "كدة باى" و"أرقص على قلبى"، مرورا بأغنيات طول عمري بحلم يا غالي والليالي رجعتلي، مع إهدائها جمهورها الإماراتي أغنيتها الوطنية جنة جنة تسلم يا وطنا.

كما احتفلت نوال الزغبي مع محبيها بنجاح أغنيتها الجديدة قلبي على قلبه التي تعارنت خلالها مع الفنان زياد برجي الذي تولى مهمة تلحينها، عبر تقديم العرض الحي الأول لها خلال الحفل.

ووضعت نوال الزغبي بصمتها الغنائية المميزة في ختام احتفالية افتتاح مسرح ليا في دبي، وضمت فعالياتها عروض الرقص المعاصر وعرض الساحر والألعاب النارية.