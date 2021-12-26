شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم لطفى لبيب عن مشواره الفنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ”الخليج 365” بالنجم لطفى لبيب وكرمه خلال مشواره الفني الملىء بالأعمال المهمة، وزار لطفى صالة تحرير ”الخليج 365”، وكان في استقباله دينا عبد العليم، نائب رئيس التحرير، ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي للجريدة، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء في قسم الفن، جمال عبد الناصر، زيبنب عبد اللاه وعادل عبد الله، وزكى مكاوى ومصطفى القصبى، ومروى جمال وسارة صلاح.

وتفقد لبيب، أقسام الجريدة، مشيدًا بتجربة الخليج 365 في العالم العربى، كما أشاد بتليفزيون الخليج 365، حيث أكد أنه نقلة نوعية في عالم المنصات الرقمية، إذ أنه ينافس المحطات العالمية حاليًا، بسبب التطور السريع لعالم التكنولوجيا في العالم.

وتحدث النجم الكبير لطفى لبيب خلال الندوة عن أهم الأدوار التي قدمها في حياته الفنية مع كبار النجوم منهم الزعيم عادل امام ونور الشريف وجيل الشباب منهم النجم محمد هنيدى وهانى رمزى وأشرف عبدالباقى، كما تحدث عن رأيه في تجربة مسرح مصر، وكشف عن رأيه في نجوم الكوميديا الموجودين حاليا، ووجه نصيحة للجيل الحالي من خلال الندوة.