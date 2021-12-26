شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتعاقد على مسلسل يحمل اسم "الرواية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان أحمد فهمي، على بطولة مسلسل "الرواية" وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي، أثناء ليلة الافتتاح، في إطار مليء بالغموض والإثارة والتشويق بنوعية دراما جديدة ومختلفة على الدراما، وجارٍ حاليًا التعاقد مع باقى فريق العمل الذي ينتمى إلى نوعية الـ10 حلقات وهو من تأليف شادى محسن وأمير شوقى وإخراج أمير شوقى.





وطرح فريق "واما" مؤخرًا الذى يتكون من الرباعى أحمد فهمى ومحمد نور واحمد الشامى ونادر حمدى أحدث أعماله الغنائية بعنوان "نجمة معدية" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى فى التعاون الأول بينهم، ومن توزيع توما.

وكان فريق "واما" طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذى ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيها مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامى جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق، أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.