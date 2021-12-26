شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يروج لمسرحيته الجديدة "فى نص الليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم حسن الرداد، لمسرحيته الجديدة "في نص الليل"، ومن المقرر عرضها يوم 31 ديسمبر الجارى في موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية ومن بطولة كل من حسن الرداد وغادة عادل وريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن توتا.

وغرد حسن الرداد، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "انتظرونا فى مسرحية "في نص الليل" من عالم بهجت قمر فى موسم الرياض ابتداء من 31 ديسمبر 2021 إلى 4 يناير 2022 على مسرح محمد العلى إن شاء الله".



حسن الرداد

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة.

وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.