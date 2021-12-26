شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة من الثمانينيات..ريهانا تحفل بعيد الميلاد برفقة بابا نويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقلت ملكة البوب ​​النجمة العالمية ريهانا إلى Instagram للاحتفال بعيد الميلاد، حيث كشفت عن صورة لها وهي ترتدي قميصًا وسروالًا برتقاليًا من الثمانينيات مع بابا نويل، على الرغم من أنها لم تشارك تفاصيل الصورة، وسارع الأصدقاء والمعجبون إلى التمني لها عيد ميلاد سعيد.



ريهانا برفقة بابا نويل



ريهانا

ظهرت نجمة البوب ​​في الأخبار مؤخرًا بعد أن تم الكشف عن تمثال الشمع الخاص بها في متحف مدام توسو في ألمانيا ولاحظ المعجبون أنها بالكاد يحمل أي تشابه معها، وواجه متحف الشمع الشهير انتقادات على الإنترنت بعد أن انتشرت صور الشخصية.

وكانت قد كشفت عدة تقارير أجنبية، أن النجمة العالمية ريهانا، حامل في طفلها الأول من صديقها النجم العالمي آيساب روكي، بعد استقرارعلاقتهما العاطفية التي استمرت أكثر من عدة اشهر، بعد انفصالها عن صديقها السعودي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة MTO New، أكدت من خلاله أن المغنية العالمية ورائدة الأعمال حامل في طفلها الأول من صديقها آيساب روكي، بعد تواجدهما في باربادوس، ونقل التقرير تصريحات من مصادر مقربة من المطربة لاحظت وجود علامات في بطنها بعد تضخمها نتيجة الحمل، اثناء تواجدها في الجزر الكاريبية.

ونقل التقرير تصريحات من مصدر ثانٍ، أكد أن ريهانا أخبرت عدد من الموظفين بعدم التدخين أثناء تواجدها في باربادوس، حيث انها ترغب في انجاب طفلها في بيئة صحية.