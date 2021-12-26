شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثانى من "Bridgerton" مارس المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الكشف عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "Bridgerton"، وذلك بعد إصدار فيديو مقطع قصير أعلن من خلاله أن المسلسل من المقرر عرضه في عام 2022، لكن لم يوضح تاريخ العرض بالتحديد، والذي من المقرر عرض الموسم الثاني من "Bridgerton" في 25 مارس المقبل.

ويتناول المسلسل قصة عائلة تطالب بتحسين المكانة الاجتماعية في عام 1813 في المجتمع الراقي في لندن، وعلاقات البلاط الملكي، وزيجاتهم، والعديد من الحفلات، وركز الموسم الأول بشكل أساسي على الرومانسية بين دافني بريدجيرتون، التي جسدت دورها فيبي دينيفور، وسايمون باسيت، دوق هاستينجز، الذي أدى دوره ريجيه جان بيج، وكما هو الحال في سلسلة روايات جوليا كوين، ستركز الرحلة الثانية على فرد مختلف من عائلة "بريدجيرتون"، وهو اللورد أنتوني بريدجيرتون، الذي يجسد دوره جوناثان بيلي، ورحلته إلى الحب.

وكانت قد كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Bridgerton، عن احصائيات مشاهدة الموسم الأول من السلسلة الذى طرح في ديسمبر الماضي عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، تزامناً مع تصوير الموسم الثاني واقتراب طرحه عبر المنصة الأمريكية.

ووفقاً لإحصائيات كشفت عنها الشركة المنتجة ونقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الأول لمسلسل Bridgerton نجح في حصد عدد مشاهدات وصلت لـ 82 مليون مشاهدة خلال أول 28 يوما من عرض الحلقات عبر المنصة، ليتخطي المسلسل حاجز مشاهدات مسلسل The Witcher الذي نجح في حصد 76 مليون مشاهدة في نفس المدة الزمنية.