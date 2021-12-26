الموت يفجع الفنان ” عاصي الحلاني “

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - كشفت وسائل إعلام لبنانية عن وفاة السيدة ” حياة الحلاني ” شقيقة الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة . وتم تشييع جثمان شقيقة عاصي الحلاني ودفنها في قرية الحلانية في البقاع وسط حضور العائلة والأقارب ووجهاء العشائر . فيما لم يعلن الفنان اللبناني عن خبر وفاة شقيقته ولم ينشر أي صورة الى الآن عبر صفحاته على السوشيال ميديا .

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