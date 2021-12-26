غادة عادل تبكي أمام طليقها مجدي الهواري وترفض الحديث عن الذكريات

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - كشفت قناة ” MBC 1 ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام عن البرومو الدعائي للحلقة الجديدة من برنامج ” بصراحة مع ” والتي تجمع بين الفنانة ” غادة عادل ” وطليقها المخرج ” مجدي الهواري ” .

وظهرت غادة عادل في الفيديو الخاص بإعلان الحلقة وهي تسأل مجدي الهواري عن رأيه بما تقدمه بمجال الفن .. كما تساءلت أيضا حول رؤيته لشخصيتها هل هي أفضل بالوقت الحالي أم في السابق .

فيما تحدث مجدي الهواري عن زواجهما الذي استمر لمدة 20 عاما وهو ما يعتبره نجاحا مضيفا : ” احنا اتجوزنا صغيرين جدا ” .

كما ظهرت غادة عادل وهي تبكي أمام طليقها بسبب رفضها الحديث عن الذكريات وهروبها من هذا الأمر فقالت : ” أنا مش بحب الذكريات ” .