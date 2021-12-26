كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - أعلن الفنان الكويتي ” عبد الله الرويشد ” عن وفاة زوجته السيدة ” إقبال خالد صالح الرويشد ” يوم أمس السبت بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية .
فكتب عبد الله الرويشد في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى إبنة عمي وأم أولادي شروق وخالد .. دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .
وشيعت جنازة زوجة الفنان الكويتي عقب صلاة العصر ووري جثمانها الثرى في مقبرة الصليبيخات بالعاصمة الكويت .
يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد كان قد فجع بوفاة شقيقه ” محمد عبدالرحمن الرويشد ” في شهر سبتمبر الماضي .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أشهر من رحيل شقيقه .. وفاة زوجة عبد الله الرويشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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