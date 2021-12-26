بعد 3 أشهر من رحيل شقيقه .. وفاة زوجة عبد الله الرويشد

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 05:44 مساءً - أعلن الفنان الكويتي ” عبد الله الرويشد ” عن وفاة زوجته السيدة ” إقبال خالد صالح الرويشد ” يوم أمس السبت بعد صراع مع المرض وتدهور حالتها الصحية .

فكتب عبد الله الرويشد في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر : ” انتقلت إلى رحمة الله تعالى إبنة عمي وأم أولادي شروق وخالد .. دعواتنا لها بالرحمة والمغفرة .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وشيعت جنازة زوجة الفنان الكويتي عقب صلاة العصر ووري جثمانها الثرى في مقبرة الصليبيخات بالعاصمة الكويت .

يذكر أن الفنان عبد الله الرويشد كان قد فجع بوفاة شقيقه ” محمد عبدالرحمن الرويشد ” في شهر سبتمبر الماضي .