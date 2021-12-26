فيفي عبده: لابسة بطانية كإني في موسكو واتحسدنا بصراحة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة فيفي عبده عن إعلان جديد صورته منذ أيام واستغرق التصوير حوالي 25 ساعة.

ونشرت فيفي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "الحقيقة مريت بـ3 أيام اللي فاتو الجو كان برد جدا، كنت بعمل إعلان بحبه أوي، والدنيا كانت برد جدا، قعدت 25 ساعة أصور في الإعلان، الحقيقة كام يوم صعب بالنسبة لي".

وتابعت "لبست بطانية، وماشية مع التلج اللي بصور في موسكو وروسيا، جالنا تلج في الإسكندرية عمر ما جالنا كده، اتحسدنا بصراحة، خمسة مواه".

وعلقت فيفي على الفيديو: "صباح الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وإنتو طيبين".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر"، 2019، بطولة كل من: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، تأليف محمد الغيطي، إخراج عبدالعزيز حشاد.