إطلالات النجوم مع عائلاتهم احتفالا بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حرص العديد من النجوم على مشاركة متابعيهم احتفالاتهم الكريسماس وسط عائلاتهم، واعتماد إطلالات مميزة، سواء كان باختيار فساتين غاية في الفخامة بجانب شجرة الكريسماس، أو بإطلالات بسيطة وهادئة، أو بصيحات مميزة ترمز للاحتفال.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز إطلالات النجوم المختلفة بين عائلاتهم احتفالا بأجواء الكريسماس.

-محمد صلاح وأسرته

كعادته يحرص نجم المنتخب المصري، محمد صلاح، مشاركة جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام احتفاله وأسرته بأعياد الكريسماس، وشارك جلسة تصوير برفقة زوجته وابنتيه مكة وكيان.

وظهرت أسرته إلى جانب شجرة عيد الميلاد، مرتدين جمبسوت نفس الشكل منقوش برسومات وألوان الكريسماس.

-لقاء الخميسي

ونشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة تجمعها مع أسرتها بجانب شجرة عيد الميلاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهروا مرتدين بلوفر الكريسماس الأحمر المصنوع من التريكو، والمزين برسومات أشجار الكريسماس والثلوج ذات اللون الأبيض.

-أصالة

واحتفلت المطربة أصالة، بأعياد الميلاد والكريسماس، وسط أبنائها على وآدم طارق العريان، وابنتها شام الذهبي وخطيبها أحمد هلال.

وظهرت العائلة إلى جانب شجرة الكريسماس المزينة والمضيئة، وارتدت أصالة سويت شيرت باللون الكحلي، ونسقته مع بنطلون أسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويًا معتمدة أحمر شفاه باللون الأحمر الصاخب.

-ليلى علوي

نشرت ليلى علوي صورتها وسط عائلتها ومن خلفهم شجرة الكريسماس، وظهرت مرتدية ملابس شتوية باللون الأبيض، وزينت الإطلالة بارتدائها قبعة حمراء "زعبوط بابا نويل".

-ناهد السباعي

واحتفلت الفنانة ناهد السباعي بـ"الكريسماس" رفقة عائلتها، ونشرت ناهد صورا تجمعها بعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت العائلة مرتدية سويت شيرت أبيض، وزينوا إطلالتهم بارتداء إكسسوارات ترمز إلى الكريسماس، كالأشجار والزعبوط.

-نانسي عجرم

واحتفلت النجمة نانسي عجرم بالكريسماس برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها الثلاثة، حيث نشرت العديد من الصور لهم في المنزل، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، اختارت نانسي عجرم بلوزة باللون الأبيض مع بنطلون أسود من الدنيم.