بعد أسبوع.. إلى أين وصلت أزمة فيلم "سعاد" المُؤجّل عرضه في السينمات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا الجميعي:

مرّ أسبوع على أزمة فيلم "سعاد" المُؤجّل عرضه إلى الآن، تلك الأزمة التي بدأت حينما أعلن مؤلف الفيلم محمود عزت عن إزالة سينما زاوية لبوسترات الفيلم بسبب عدم وجود تصريح رسمي من الرقابة لعرضه، وبعدها خلت قائمة الأوسكار النهائية من فيلم سعاد الممثل لمصر في مسابقة الأكاديمية.

بدأت الأزمة ببيان لمحمود عزت على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه إن الفيلم لن يتم عرضه قريبًا في سينما زاوية، وذلك بسبب قيام مارك لطفي، المنتج المشارك بالفيلم، بتسجيل السيناريو باسمه كمؤلف في الرقابة على المصنفات الفنية، وبذلك فإن ملكية السيناريو-بحسب البيان- تنتمى لمارك لطفي أمام الرقابة، وحتى الآن لم تُصدر الرقابة تصريحا رسميا بعرض الفيلم

وبحسب البيان فقد تعرّض عزت على مدار أكثر من سنة لأزمات عدة بسبب حقه المهدر ككاتب سيناريو، فقد تلقى إيميلات من قبل مُحامين تابعين لمارك لطفي، لإيقاف مسيرة الفيلم بالمهرجانات الدولية.

وبحسب البيان أيضًا فإن الرقابة رفضت إعطاء عزت مُستند رسمي يُفيد أحقيته ككاتب سيناريو بسبب وجود نزاع قضائي بين عزت ولطفي، فقد قام الثاني برفع قضية على الأول بسرقة حقوق السيناريو، وفي نفس الوقت فإن المستند الرسمي بإثبات أحقيته هو الإجراء الذي سيحلّ النزاع.

وعلى الجانب الآخر فإن مارك قام بكتابة بيان على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه إنه لم يتم التشكيك أبدًا ولم يُنسب الفيلم إلى غير أصحابه في كل تصاريح التصوير الأساسية والرسمية للفيلم ولوحة العمل الرسمية أمام الدولة.

وفي توضيح آخر ذكر مارك أن الفيلم قانونيًا غير متوقف، وأن هذا الادعاء غير صحيح، كما أضاف أن الطرف المُتقاضي يمارس ضغطًا لكي يتم حذف اسمه من مُنتجي الفيلم في لوحة العمل الرسمية، لتمرير ما فعلوه في تترات الفيلم بالمخالفة للعقود-بحسب التوضيح المنشور على فيسبوك-.

وبعدها نشر منتج الفيلم توضيح آخر قال فيه إنه لا مانع من إجراء التنازل الرسمي للموزع على أن تكون لوحة العمل مطابقة للعقود، وصرّح بأنه كمبادرة بحسن النية من طرفه لا مانع من التفاوض وتقديم تنازلات من الطرفين.

وفي رد على حديث مارك، نشر عزت على صفحته توضيحًا يقول فيه: "إزاي حضرتك احنا مانعين عرض الفيلم، وهو مملوك ليك قدام الرقابة المصرية رسميا؟ وايه اللي يساوي إن فيلمنا ما يتعرضش لو نملك عرضه؟، هنمنع عرض فيلمنا بالكامل عشان ترتيب اسمك على التتر مثلا؟! وليه متتنازلش للموزع وتنزل الفيلم؟ ايه اللي مانعك؟".

وقد ذكر بيان عزت الأول تفاصيل أخرى عن مراجعة ميزانية الفيلم لوجود شبهة اختلاس، وعقود مزورة باسم كاتب السيناريو محمود عزت.

كان شهر أكتوبر شهد إعلان فيلم "سعاد" ليمثل مصر في الأوسكار، بعد اجتماع لجنة اختيار الفيلم المرشح لتمثيل مصر في جائزة الأكاديمية الأمريكية لعلوم وفنون الصور المتحركة (الأوسكار) لأفضل فيلم دولي "Best International Film" لعام 2021 ، واختارت اللجنة فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين بأغلبية الأصوات.

وضمت اللجنة التي اختارت الفيلم عددا كبيرا من النقاد وصناع السينما، بينهم: أمير رمسيس، محمد العدل، أبو بكر شوقي، جابي خوري، طارق الشناوي، فايزة هنداوي، خالد عبدالجليل، خالد محمود، فوزي العوامري، مجدي الطيب، سيد فؤاد، علا الشافعي، هاني لاشين، حنان أبو الضياء.

فيلم "سعاد" من إخراج أيتن أمين - سيناريو: أيتن أمين ومحمود عزت - وإنتاج : سامح عواض، درة بوشوشة، محمد حفظي ومارك لطفي.