رانيا محمود ياسين توجه رسالة لشقيقها بعد تعرضه لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة لشقيقها المؤلف عمرو ياسين بعد تعرضه لحادث سير، أمس.

ونشرت رانيا بوستر مسلسل "نصيبي وقسمتك4"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حمد الله على سلامتك يا عمرو يا حبيبي، إن شاء الله تعبك في شغلك ربنا هيكرمك عليه ويوفقك، المهم إنك كويس بخير وفداك مليون عربية".

وأضافت: "المهم إنك خرجت سليم من حادثة صعبة أوي وربنا نجاك، ربنا يوفقك في حكاية بابا تاج راسنا".

وكان عمرو نشر صورة سيارته المهشمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، وأنا بخير الحمد لله".

حكاية "تاج راسنا بابا"، وهي من بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.