ماذا قالت شريهان عن إتهامها بتشويه آخر أفلام عاطف الطيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طااردت الفنانة شريهان إتهامات عديدة بتشويه "جبر الخواطر"، آخر أفلام المخرج الراحل عاطف الطيب، وتردد عقب رحيله تدخلها في مونتاج العمل، وخروجه بصورة لا تحمل بصمة المخرج الراحل.

ومع إحتفالنا اليوم بذكرى مولد المخرج عاطف الطيب، إذ ولد في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1947، نرصد دفاع الفنانة شريهان عن إتهامها بتشويه أخر أفلامه "جبر الخواطر".

الفنانة شريهان خلال ظهورها مع الإعلامية أميرة عبدالعظيم في برنامج "ليلتي"، تحدثت عن المخرج الراحل عاطف الطيب، وقالت: "رحيل عاطف خسارة كبيرة للوسط الفني كله، لأنه كان لديه خطة لخمس سنوات قادمة للسينما".

وعن الاتهامات التي طاردتها بتشويه "جبر الخواطر"، والتدخل في عمل المونتير أحمد متولي، الذي تولى استكمال مراحل العمل، والقيام بإجراء مراحل المونتاج، قالت شريهان: "الأستاذ عاطف رحمه الله، رحل بعد الإنتهاء من تصوير الفيلم، وأجرى أول مراحل المونتاج بنفسه، وبعد رحيله كان الفيلم مثل الابن اليتيم، والسبب في حضوري مونتاج العمل مع المونتير أحمد متولي، إني كنت أحاول المساعدة بهدف الوصول معه إلى ما كان المخرج الراحل يريد تقديمه، مثل الموسيقى التي أراد وضعها، والأسلوب الذي سعى لتقديم فكرة الفيلم به، وذلك بحكم أني في تلك الفترة قريبة منه، وبعد ذلك فوجئت بما قيل عن أنني قمت بعمل المونتاج، والتدخل في عمل المخرج، وانا عمري في حياتي ما تطفلت على مخرج".

شريهان علقت على ما قيل عن قرارها الاعتزال بعد الفيلم، وقالت "محصلش خالص".

فيلم "جبر الخواطر" عرض في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1998، بعد 3 سنوات من رحيل المخرج عاطف الطيب، وشارك في بطولته أشرف عبدالباقي، علاء ولي الدين، حسن مصطفى، فريدة سيف النصر، سناء يونس، إنعام سالوسة، عائشة الكيلاني، طارق لطفي.

المخرج عاطف الطيب رحل عن عالمنا في 23 يونيو عام 1995، عن عمر 48 عاما، وقدم 21 فيلما سينمائيا خلال 12 عاما، منها "سواق الأتوبيس"، و"الحب فوق هضبة الهرم"، و"الزمار"، و"كشف المستور"، و"البريء"، و"التخشيبة"، و"الهروب".



