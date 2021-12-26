"فيديو كليب حرام وحشيش وبكاء واعتداء".. خلافات الفنانين في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

الوسط الفني المصري عام 2021، كان مليئا بالأحداث المختلفة، أعمال فنية متعددة، وفيات لنجوم كبار، زيجات وطلاقات، وأيضا خلافات، إذ شهد العديد من الخلافات بين نجوم الفن وبعضهم، ولكن هذه الخلافات ولحسن الحظ لم تصل لساحة القضاء واقتصرت على الهجوم المتبادل على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال اللقاءات التليفزيونية، قبل أن تنتهي بالصلح، أو بالصمت.

"الخليج 365" في السطور التالية يرصد أبرز خلافات الوسط الفني في عام 2021:

رحاب الجمل وباسم سمرة

في يناير الماضي، اشتعلت أزمة في الوسط الفني، بين الفنانة رحاب الجمل، والفنان باسم سمرة، أثناء التحضير لفيلم "ديك العياط"، بعدما كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح، وتضرب زميل نجم بالكوع، ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب، وبعدها بحوالي شهرين، تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع، ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب، لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام دية متتسامحش عليها، لازم تتعاقب وبالقانون لأن دي قلة أدب.. المرة دي البلاغ للنائب العام عشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة.. يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هربيك".

ورد الفنان باسم سمرة، من خلال حسابه عبر "إنستجرام"، قائلا: "الكلام مش بفلوس يا جملاوي".

ورد مجددا "سمرة" خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "الموضوع اتفه من كده وأبسط من كده.. الفنانة اللي قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول أقولها استني شوية يومين 3 وبعد كده سافري.. لأن فيه تظبيط في الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية.. كان عندي مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسيين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن أنا مشيتها من الفيلم والمسلسل، أنا مش عاوز أطلع دور البريء اللي هيغلط هظبطه يعني.. الحكاية كنا قاعدين في فندق شهير ومفيش الكلام ده".

عقب ذلك، أصدر بعدها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بيانا، بوقف الثنائي عن مزاولة المهنة، وفيه: "تم وقف الفنان باسم سمرة، والفنانة رحاب الجمل، عن مزاولة المهنة سواء داخل أو خارج مصر، وسيتم إبلاغ النقابات بالخارج بهذا القرار إذا كان أحد الفنانين يقوم بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية، وذلك لحين التحقيق معهما في النقابة".

قبل أن يعلن الدكتور أشرف زكي، أن الخلاف بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل انتهى برغبتهما في الصلح، وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب: "فوجئت بقدوم باسم سمرة ورحاب الجمل في منزلي، واعتذر الطرفان عن تصرفهما وانتقاد كل منهما للآخر بشكل فج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدوري كنقيب للممثلين وجهت لهما عتابا شديدا، لأن الفن هو القوة الناعمة التي تؤثر في وعي الناس، ولا يجب على الفنان القيام بتصرفات من شأنها النيل من سمعته والنيل من مهنته".

ياسمين عبدالعزيز وبوسي شلبي وريهام حجاج

في شهر أبريل الماضي، حلّت الإعلامية بوسي شلبي ضيفة على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وسألتها الأخيرة حول استحقاق ياسمين عبدالعزيز أن تكون الفنانة الأولى في مصر بسبب نجاحها في السينما والتليفزيون، إلا أن "بوسي" أجابت أن "يسرا" هي رقم واحد في الوطن العربي.

عقب ذلك ظهرت الفنانة ريهام حجاج في لقاء مع بوسي شلبي ببرنامج "سهرة خاصة" على قناة "النهار" في يونيو الماضي، تحدثت فيه عن أسباب الهجوم عليها عقب زواجها من محمد حلاوة، طليق ياسمين عبدالعزيز، كما كشفت عن حملها منه.

وبمجرد انتهاء اللقاء التليفزيوني، فوجئ الجمهور بمنشور لياسمين عبدالعزيز اعتبره البعض رد منها بشكل غير مباشر، ونشرت "كوميك" من مسلسلها الأخير "اللي ملوش كبير".

ونشرت ياسمين عبدالعزيز مجددا، مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه بوسي شلبي عنها في لقائها مع المخرجة إيناس الدغيدي، حول الفنانة "رقم 1 في مصر"، وعلقت "ياسمين" على الفيديو بوجه ضاحك وكتبت عليه "هموت"، كنوع من السخرية.

وفي ظل اشتعال الأزمة، كتب وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابه على "فيسبوك": "ياسمين نجمة كبيرة والوحيدة في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي، والأعلى أجرا.. وده شيء يعلمه جيدا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي".

وكتبت ياسمين مجددا عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة.. ما بالك بقى لو عملت.. الصمت مش ضعف الصمت قوة".

مها أحمد وأحمد السقا وأمير كرارة

في مايو الماضي، اشتعلت أزمة كبيرة في الوسط الفني، بعدما هاجمت الفنانة مها أحمد، النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، لافتة إلى أنهما لم يهتما بها بعدما طلبت منهما العمل معهما لأنها منذ فترة طويلة لم تعمل.

وكتبت "مها" في منشور طويل لها عبر "فيسبوك": "عوضي على الله، دى الجملة اللى دايما بقولها لما اتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا.. النجم الأولاني بيني وبينه عيش وملح وزمالة، رشحت في مسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش، دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف إني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبي وباعني رغم إن الكل عارف إني زي أخته.. ندل".

أضافت: "التاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجة مرة، رد وقالي الدور بينادي صاحبه طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسي وعشت أسود أيام حياتي عياط واكتئاب وقلت عوضي عليك يارب.. تمر الأيام والاتنين يعملوا ويتجمعوا مع بعض في مسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه، ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة).. يمهل ولا يهمل، ابدأوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللى مبتقروش يا كومبارس جنب النجمة، نصيحة بلاش تتشطروا على اللى كان بينكم وبينهم عيش وملح، بلاش تتشطروا على أساتذتكوا.. عوضنا على الله.. يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

وعقب ذلك، رد عليها الفنان أمير كرارة، قائلا: "أنا عمري ما شوفتها أصلا والله، مجدي وخالد وصلاح كامل ناس محترمة، ودخلت بيتهم، وجملة (الدور بينادي صاحبه) دي أكيد معرفش بتتقال إزاي، والله سبحان الله مع إنها كانت مبسوطة، ومن جملة كتع كسح كسل".

من جانبها، ردت فاطمة السقا، شقيقة الفنان أحمد السقا، على هجوم مها أحمد، عبر "فيسبوك"، قائلة: "الكلام ده موجه ليكي يا أستاذة بدل ما تفضلي تمسحي ردي كل شوية، أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية.. وبأنك افتكرتي العيش والملح اللي كلتيه في البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولي اسمه بس عرفتي تقولى عليه (ندل) اللي هو أحمد السقا.. بس أنا بقولك قدام الناس قطع لسان أي حد يقول عليه كده، لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك أنتي ومجدي بدل المرة ألف.. وأمير كرارة برضو راجل جدع ومحترم للي ما يعرفهوش في البوست بتاعك ده".

أضافت: "معرفش إيه الفرص اللي كانت عندك اللي كان يتمنى يشتغل معاكي فيها زمان، بس هو أي حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتي أكيد.. وكلمة الدور بينادي صاحبه دي بتاعة أفلام.. ما بتتقالش في الحقيقة.. كفاية دراما وتشويه للناس.. وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفو جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دي رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج.. الحقيقة أنا مش عارفة أنتي عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللي أنتي قولتي عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللي كانو متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش أنتي إزاي كنتي بتدخلى بيوتنا الصراحة وأنتي ست وحشة كده، نسيت أقولك السب والتطاول ده بيدل على الأصل.. وإحنا بقى ولاد ناس مع أننا عندنا كلام كتير أوي يتقال".

وردت نادية السقا والدة الفنان أحمد السقا أيضا على "فيسبوك"، قائلة: "على الأصل دور كومبارس فاشلة تتطاول وتسب فنانين كبار، وتعلق فشلها عليهم، تبحث عن الشهرة بطريقة بذيئة مهما حاولتي يا كومبارس ليس لكي مكان بين الفنانين المحترمين".

في المقابل خرجت مها أحمد، مرة أخرى في بث مباشر على فيسبوك، قائلة: "اللي حصل فيه رد اعتبار ليا فلازم أعبر عنه، أنا منمتش على حد، أنا كتبت بصراحة شديدة، ومش بشمت في حد، ويوم ما أشمت أروح أشمت في نفسي إني أحسن من ناس كتير على الساحة ومش شغالة وربنا مراضيني إن معظم أعمالي بتطلع على الشاشة والناس حفظاها، ليه الناس زعلانة مش من حق حد يزعل أنا راضية عن اللي أنا عملته لأني مازلت بتعالج من رد فعل الزملاء".

وبعدها حاول الكثير من نجوم الفن، التدخل للصلح بين الطرفين، من بينهم الفنانة نشوى مصطفى، وكتبت: "يا رب وحياة حبيبك النبي يتصالحوا ويتصافوا، كلهم طيبين، وولاد الأصول الفرسان بنبل أخلاقهم هيسامحوا لأنهم عارفين الظروف، وأكيد مقدرنها، الحياة مش مستاهلة خناق وبتخلص في ثانية وادينا شايفين، والناس اللي بتنفخ في النار من تحت لتحت حاقول لهم من فضلكم اغلبوا شياطينكم، وخلينا نسعى في الخير إحنا عيلة واحدة واللي غلط أكيد ميقصدش التمس لأخيك ألف عذر، ويا رب بحق الأيام الطيبة تمدهم بالمحبة وتنور قلوبهم وتبعد عنهم الشيطان".

أيضا كتب الفنان أحمد التهامي: "دول أخواتي ودول أخواتي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الدنيا صعبة والناس تعبانة لازم نستحمل بعض شوية، صاحب الشأن راجل محترم وابن بلد وبيفهم في الأصول، وعارف إنها واحدة ست مش قدرة تستحمل من الظروف والضغوط اللي في حياتها الصعبة، ومقدر إنها زوجة أخونا الراجل المحترم مجدي كامل، ربنا يهدي النفوس ويهدينا جميعا لفعل الخير".

ورد أمير كرارة على منشور أحمد التهامي يعلن إنهاء الخلاف من جانبه، قائلا: "مها أختي ومجدي أخويا، وأنا والله ولا زعلان ولا أي حاجة عشان فعلا الموقف دا محصلش، وبرضو مش زعلان منها دي حبيبتي ومجدي حبيبي وأخويا".

من جانبها، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا بشأن الخلاف، وفيه: "تهيب نقابة المهن التمثيلية بأعضائها، رموز الحركة الفنية وصنّاعها وقوة مصر الناعمة وواجهتها الحضارية، الالتفاف حول قضايا الوطن والقضية الفلسطينية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وهو الأمر الذي لا يتسق نهائيًا مع بعض السلوكيات المرفوضة تمامًا، والتي تسير خارج هذا السياق السياسي والاجتماعي والأخلاقي من تراشقات غير لائقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين دوائر محدودة من دوائر صناعة الدراما، مما قد يشوه هذا النجاح الكبير الذي حققته الصناعة هذا العام من خلال نماذج فنية عديدة مشرّفة، مثل مسلسلي الاختيار وهجمة مرتدة".

حلا شيحة وتامر حسني

في يوليو الماضي، أثارت الفنانة حلا شيحة، جدلا كبيرا، بعدما أعلنت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أنها تتبرأ من المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالفنان تامر حسني بفيلمه الجديد "مش أنا" الذي عُرض مؤخرا بالسينمات.

وكتبت حلا مهاجمة تامر حسني: "بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي، وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله، أنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي، أنا اتفاجئت جدًا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة أيام مباركة، وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته، ووضحت فيه أنا إيه، اتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا، وتأكيده إنه حيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكد لي إنه هيحترم رغبتي".

وأضافت حلا: "إحنا يمكن نجحنا بمقاييس الدنيا بس صدقوني بمقياس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت؛ لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها، وكلنا بنغلط، ولازم نغلط، علشان إحنا بشر، بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى، أنا مش هتكسف من حد، أنا تبت من المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت، وبصلح، وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني؛ لأن في الآخر ده اللي هينفعنا مش الشهرة، ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا؛ علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين، الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن، إحنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وحابة أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قلت فيه أنا مش بتمنى أموت، وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قلته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، كلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما}.. الله على كلام الله، وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد".

عقب ذلك، رد الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، على هجوم حلا شيحة، قائلا: "الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل ده مع زميل بحترمه وكان بينا كل خير، للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتِ بوست وأشركتِ الجمهور الكريم معانا، بدال ما كنتِ تكلميني شخصيًا ونتناقش بيني وبينك، فأنا مضطر أرد هنا برضو، أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل ده محصلش أصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد وأخلف، الحقيقة إني احترمت كلامي معاكِ ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها، وشلتها بالفعل، وشكرتيني عليها، ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف، أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة، وبعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات والكليب موجود جوه الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس، إنما الكليب يتشاف جوه السينمات عادي؟ منطق غريب فعلاً يا حلا".

وأضاف: "وبعدين هو مش أنتِ اللي مضيتِ عقد وتقاضيتِ عليه مبلغًا كبيرًا عشان الدور دا بعينه، هو مش إنتِ اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك، وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك، وكنا بنتحايل عليكِ تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظة تقوليها، ماكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا، إنتِ للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كده ولو كان ليكِ أي طلب تاني كنتِ هعمله بكل حب، إنما أنتِ فجأة اختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم، ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا ومخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع، بقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية، وأنتِ عارفاها كويس، ووافقتِ عليها وده كليب رومانسي يعني معقول كنتِ عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي ده للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل؟ أنا زعلان منك جدًا يا حلا على مفردات البوست بتاعك غير الموفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احترامًا لحاجات كتير يمكن فايتاكِ بس مش هتفوتني، وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كده وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين".

عقب ذلك، كشفت سارة وفيق، مخرجة فيلم "مش أنا"، أن الفنانة حلا شيحة في بداية تصوير الفيلم طلبت عدم وجود مشاهد معينة مع الفنان تامر حسني، مردفة: "أنا احترمت تلك الرغبة"، مؤكدة أنه بعد الانتهاء من تصوير الفيلم تزوجت حلا شيحة من معز مسعود، مضيفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تم حذف 4 مشاهد من الفيلم، مشيرة إلى أن حذف المشاهد جعلنا نقوم بالتصوير وقت أطول حتى لا يتأثر سيناريو الفيلم، وتابعت أن حلا شيحة اختفت بعد الزواج، معلقة: "مكانتش بترد عليا أنا وتامر ومكناش عارفين نوصلها"، مؤكدة أننا فوجئنا بتصريحاتها الأخيرة عن أن الكليب الذي تم تصويره حرام، مشيرة إلى أن الفيلم حقق إيرادات عالية وفوجئنا برد فعل حلا شيحة، على الرغم من دعم تامر حسني لها ووقوفه بجانبها معنويا وماديا ونفسيا.

إيمي سالم ومحمد سامي

في شهر أغسطس الماضي، اتهمت الفنانة إيمي سالم، المخرج محمد سامي بالاعتداء عليها ودفعها بيده خلال حفل زفاف الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور.

وكتبت "إيمي" عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "فيه حاجة سيئة حصلت، وكنت في حيرة أكتبها ولا لأ، لكن قررت أكتبها، ورغم إنها حاجة سيئة لكنها حصلت للأسف في يوم سعيد جدا، هو يوم فرح أختي وحبيبتي نيللي كريم، طبعا قبل أي شيء مبروك للمرة المليون لنيللي، وكان يوم يجنن وده سبب سكوتي إمبارح، لأني كنت عايزة الفرح ميتعكرش صفوه وجماله".

وأضافت: "كنت زمان بسمع كلمة إن الفنان الكبير الحقيقي، لازم يكون إنسان كبير كمان، بس يمكن إمبارح موقف أكد لي المقولة دي، طبعا كلنا شفنا مسلسل نسل الأغراب في رمضان، المسلسل اللي انتقده نحو الـ 300 مليون عربي، اللي انتقده حتى صناع العمل نفسهم وأبطاله كمان، وشفنا فيه إهدار المال بشكل مرعب".

وتابعت: "فيه عمل فني ركيك وضعيف للغاية، الحسنة الوحيدة فيه أسماء أبطاله الكبار جدًّا السقا، وكرارة، حتى الأبطال الآخرين أدوارهم انهارت عشان المدام تتلمع، لدرجة إن الشركة المتحدة قررت وقف التعامل مع الأستاذ المخرج من كتر رداءة المسلسل، ودي أول مرة تحصل في تاريخ الدراما لمخرج".

استكملت: "طيب ايه بقى القصة، القصة إني في رمضان وقت عرض المسلسل، كنت زي كل الفنانين غالبا مش عاجبني المسلسل، فكتبت تعليق على بوست كتبه الصديق أيمن سليم السينارست، وكان تعليق منتقد للمسلسل، والنقد زي ما اتعلمنا جزء من الفن، ولازم الفنان يتقبل النقد لأنه ده الدافع الوحيد لتحسين أداؤه وتحسين إنتاجه، لكن إنك تلاقي فنان بياخد النقد على إنه خناقة شخصية، وعركة في شارع ومقاطعة وخلاف".

وتابعت: "أنا مش هحكي عن علاقتي السابقة بإخوات الأستاذ محمد سامي البنات، وبزوج أخته اللي أعرفه قبل ما حتى آجي أعيش في مصر، امبارح وأنا بتحرك في الفرح، لقيت الأستاذ المخرج المحترم أوي في وشي هو ومراته النجمة الأحادية التي لا تتكرر، فأنا لأني بنت ناس.. ولأني علموني إن انتقاد شيء قدمته في الفن مش خناقة وعركة، فلقيتني بنية صافية بقوله، هتسلم على ولا مش عايز؟".

استطردت: "فما كان من الأستاذ محمد سامي المحترم أوي والراجل خالص، حرفيا بيدفعني بإيده بشكل عنيف وبيوسع الطريق لمراته، وكمان بيتلفظ بألفاظ سوقية عني، أنا سكت بس لحسابات، لأن تربيتي أولا متسمحش إني أنزل لمستوى .... ده، وثانيا عشان الليلة الجميلة لنيللي تفضل ليلة جميلة".

واختتمت: "لكن حبيت أحكي الموقف بشكل علني هنا، عشان نعرف كلنا إزاي الأستاذ المخرج، شخص لا يعرف معنى الفن، ولا الزمالة ولا سمع عن الأخلاق، ولا يعرف ما معنى احترام المرأة، حبيت أقول الكلمتين دول عشان نعرف مين هو محمد سامي، شكرًا يا أستاذ محمد على أخلاقك، اللي فعلا شبهك".

عقب ذلك، وجهت إيمي سالم، الشكر لمتابعيها، لدعمهم لها، في أزمتها مع محمد سامي، وكتبت في منشور عبر "استوري إنستجرام": "بجد أشكركم جميعًا على الكلام الحلو إلى قلتوه في حقي، بالتعليقات والناس اللي بتقولي أروح لحقوق المرأة وما يلزم من إجراءات رسمية، فأنا مش هكبر الموضوع أكثر ما هو كبر لأسباب كثيرة، وأنا في يوم من الأيام كنت قريبة جدًا لأفراد عائلته، وأكرر كُنت".

وغيرها من الخلافات التي مرّ بها الوسط الفني المصري خلال عام 2021.