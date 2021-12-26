حسن الرداد يكشف حقيقة إنفصاله عن إيمي سمير غانم

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا حول إنفصال الفنان ” حسن الرداد ” عن زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” خاصة بعد ظهور كلا منهما بمفرده في مناسبات مختلفة وسفر إيمي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بمفردها .

وخرج الفنان حسن الرداد بتصريحات صحفية له لنفي هذه الأخبار والتأكيد على أنها مجرد شائعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة وأن مروجيها لا يشغلهم سوى الحديث عن الآخرين .

فقال حسن الرداد عن هذه الأخبار : ” ده كلام سخيف وفاضى .. ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس ” .

وأشار إلى أنه منشغل في الوقت الحالي بمسرحيته الجديدة ” في نص الليل ” والتى يشاركه في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم : ريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل .