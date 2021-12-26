كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة أخبارا حول إنفصال الفنان ” حسن الرداد ” عن زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” خاصة بعد ظهور كلا منهما بمفرده في مناسبات مختلفة وسفر إيمي إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة بمفردها .
وخرج الفنان حسن الرداد بتصريحات صحفية له لنفي هذه الأخبار والتأكيد على أنها مجرد شائعات سخيفة ولا أساس لها من الصحة وأن مروجيها لا يشغلهم سوى الحديث عن الآخرين .
فقال حسن الرداد عن هذه الأخبار : ” ده كلام سخيف وفاضى .. ما ورهومش غير القرف وسيرة الناس ” .
وأشار إلى أنه منشغل في الوقت الحالي بمسرحيته الجديدة ” في نص الليل ” والتى يشاركه في بطولتها عدد كبير من الفنانين منهم : ريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل .
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يكشف حقيقة إنفصاله عن إيمي سمير غانم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.