” المصيبة والحرام إنك معتبرة حالك فنانة ” .. حقيقة هجوم أدهم نابلسي على مايا دياب

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 03:50 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة إلى الفنان الأردني ” أدهم نابلسي ” تتضمن رده على الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” التي حاجمته مؤخرا بعد إعلان اعتزاله الغناء .

فقالت مايا دياب في منشور لها في تعليقها على اعتزال أدهم نابلسي : ” الفن مش حرام .. الحرام إنكم فيه ” .. فيما جاء في التغريدة المنسوبة للفنان الأردني : ” المصييبة والحرام إنك معتبرة حالك فنانة ” .

وخرج أدهم نابلسي بتصريحات لبرنامج ” ET بالعربي ” نفى من خلالها علاقته بالتغريدة المنسوبة إليه مؤكدا على أنها ” فوتوشوب ” وأنه لم يرد على أي شخص هاجمه بعد قرار اعتزاله .

وأضاف أن لكل شخص حرية التعبير عن آرائه حتى وإن كانت طريقة التعبير غير لائقة فلا فائدة من الرد أو التعليق .. مشيرا إلى أنه تلقى أيضا تعليقات ورسائل دعم ومساندة من الكثيرين موجها الشكر لهم .