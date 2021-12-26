شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين محمد يشوق الجمهور لعمل فنى جديد يجمعه بخالد سليم: لقاء كان مهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف والشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، عن مشروع فني جديد يجمعه بالنجم خالد سليم، ونشر بهاء الدين محمد، صورة جديدة لهما معا عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق: "لقاء كان مهم يتم بس كده.. وأعتقد باينة في ملامحنا النية"، ليشوق جمهوره لعمل فني جديد يجمعهما.



بهاء الدين محمد

وكان المؤلف والشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، كشف - فى وقت سابق - عن انتهائه من كتابة الجزء الثانى من أغنية "يدق الباب"، التى غناها الهضبة عمرو دياب، منذ نحو 17 عاما، التى ضمها ضمن أغانى ألبوم "ليلى نهارى" الذى طرحه عام 2004، وقال إنه سوف يطلق على الجزء الثانى من الأغنية اسم "فتحت الباب".

وقال بهاء الدين، عبر صفحته على فيس بوك: "انتهيت من كتابة الجزء الثانى من أغنية يدق الباب، واسمها فتحت الباب"، وإعلان بهاء الدين محمد، عن كتابة الجزء الثانى من الأغنية، جعل جمهوره وجمهور الهضبة يضع العديد من الأسئلة، منها "هو ده ألش ولا بجد؟"، وأيضا: "هتكون لعمرو دياب ولا مين هيغنيها؟"، كذلك التعليقات الساخرة، منها: "17 سنة عشان يفتح الباب"، و"17 سنة سايبها على الباب.. أكيد جايبه معاها جوزها وولادها".

جدير بالذكر أن آخر أعمال بهاء الدين محمد، التى طرحها مؤخرًا، هو تعاونه مع المطربة نادية مصطفى بأحدث أغانيها التى تحمل اسم "محتاجة" والتى تم طرحها الشهر الماضى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.