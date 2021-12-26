شكرا لقرائتكم خبر عن هدية مفاجئة.. "ذا روك" يفاجئ والدته بسيارة جديدة فى عيد الميلاد.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ"ذا روك"، بطل المصارعة الحرة، على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد برفقة والدته، حيث قدم لها سيارة جديدة هدية، وذلك تعبيرًا عن امتنانه لها.

ونشر "ذا روك" عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، العديد من الصور والفيديوهات له ولوالدته وأبنائه وهم واقفون أمام السيارة الجديدة التى قدمها كهدية مفاجئة لها، وعلق دوين جونسون، على المقاطع المصورة، "فوجئت أمي بسيارة جديدة لعيد الميلاد اليوم، وقالت إنها صدمت، حصلت على عدد قليل من الصرخات الجيدة، ثم بمجرد أن انضم إليها أحفادها داخل السيارة، تغلب عليها الفرح الخالص".



حساب ذا روك على انستجرام

وأضاف ذا روك:" أنا ممتن جدًا لأنني أستطيع أن أفعل هذه الأشياء نوعًا ما لأمي، عيد ميلاد سعيد يا أماه، نحن نحبك، انتى تستحقى الكثير".



والده ذا روك تبتسم من السعادة



والده ذا روك واطفاله



والده ذا روك

وكان ذا روك، احتفل في أكتوبر الماضى بعيد ميلاد والدته وسط عدد كبير من أفراد أسرته وأطفاله، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام بمقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يؤدى رقصة تقليدية خاصة بعائلته للاحتفال بعيد ميلادها.

ووجه ذا روك رسالة تهنئة لوالدته على الفيديو الذى شاركه وكتب قائلا: "كان لدينا عيد ميلاد جميل نحتفل بأمي، التي أحيطت بكل الحب والتقدير والبركات، وشاركناها برقصة تقليدية ثقافية، عيد ميلاد سعيد يا أمي، نحن نحبك".

وشارك ذا روك متابعيه وجمهوره منذ أيام بجزء من لقائه مع مجلة vanity fair، الذى كشف عنه الستار مؤخرا، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام" صورة من غلاف المجلة مضيفاً بعض الكواليس من اللقاء.