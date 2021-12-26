شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من أعضاء فرقة BTS الغنائية بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 3 أعضاء من فرقة "BTS Universe" بي تى إس الكورية الشهيرة لموسيقى البوب، بفيروس كورونا "كوفيد 19"، بعد عودتهم من الخارج، حسبما ذكرت وكالة الإدارة الخاصة بهم.

وقالت وكالة بيه هيت ميوزيك، في بيان - حسب ما نقله موقع "العربية" - إنه تم تشخيص إصابة "إر إم" و"جين" بفيروس كورونا، مساء السبت، كما قالت - في وقت سابق - إن عضوا آخر هو "سوجا" ثبتت إصابته بالفيروس يوم الجمعة.

وقالت الوكالة إن الثلاثة تلقوا جرعة لقاح ثانية في أغسطس الماضى، وفرقة "BTS Universe" هي فرقة من سبعة أعضاء، الأعضاء الأربعة الآخرون هم: جيه - هوب وجانغكوك وفي وجيمين.



الفرقة الكورية الشهيرة

ووفقًا للوكالة، لم تظهر على "أر إم" أي أعراض معينة، بينما أظهر "جين" أعراض خفيفة بما في ذلك حمى خفيفة ويخضع لعلاج ذاتي في المنزل، وذكرت الوكالة وفقا - لموقع العربية - أن سوجا لم تظهر عليه الأعراض، وأنه كان يحصل على رعاية ذاتية في المنزل وفقا لإرشادات السلطات الصحية.

وكان اختبار "أر إم" سلبيا بعد عودته من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، وأوضحت الوكالة أنه تم تشخيص إصابته في وقت لاحق بالفيروس قبل خروجه المقرر من الحجر الصحي.

وبعد عودته إلى كوريا الجنوبية هذا الشهر، خضع جين لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل مرتين - عند وصوله وبعد ذلك قبل خروجه من الحجر الصحي - وجاء اختباره سلبيًا في المرتين.

قالت الوكالة إنه ظهرت عليه أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا بعد ظهر يوم السبت قبل أن يخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل مرة أخرى. وذكرت تقارير إعلامية أنه سافر أيضًا إلى الولايات المتحدة.