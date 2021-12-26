شكرا لقرائتكم خبر عن من البلكونة.. أحمد حلمى فى صورة مع عائلة إسكندرانية.. ويعلق: ألذ سلفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل النجم أحمد حلمي التفاعل مع المواطنين فى الإسكندرية أثناء تصوير فيلمه الجديد "العيل"، حيث نشر أحمد حلمي عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة "سيلفى" وهو فى الشرفة مع عائلة إسكندرانية فى شرفة الشقة المجاورة، وعلق عليها "ألذ سيلفي".

ويتواجد النجم أحمد حلمى فى الإسكندرية من أجل تصوير مشاهد فيلمه "العيل" وخلال تصويره التف عدد من مواطني الإسكندرية حوله ما تسبب فى زحام مروى على طريق الكورنيش، ووجه النجم أحمد حلمى الشكر إلى رجال الشرطة بالإسكندرية لتعاونهم معه خلال تصوير أحداث الفيلم، كما شكر أهل الإسكندرية واصفًا إياهم بـ"الجمال".



سيلفى أحمد حلمى مع عائلة إسكندرانية



ستورى حساب أحمد حلمى

من ناحية أخرى، يظهر النجم أحمد حلمى بشخصيتين خلال أحداث فيلمه الجديد "العيل"، شخصية منها يظهر فيها بدور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل فى إطار كوميدى، ويواصل تصوير العمل بشكل يومى فى الديكورات الخاصة بالعمل وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة روبى ومحمود حافظ.

وانتهى أحمد حلمى وباقى صناعه من تصوير نصف مشاهد الفيلم، وانضم لأسرة العمل مؤخرًا الفنان أحمد مالك الذى يظهر بدور صاحب شركة استثمارية، ويعمل عنده أحمد حلمى وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى بينهما، حيث بدأ مالك تصوير مشاهده الأسابيع الماضية بجانب حلمى.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك بجانب حلمى، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائي قبل أن يبدأ أبطال الفيلم تصوير أعمالهم التليفزيونية المقرر المنافسة بها فى موسم دراما رمضان المقبل.