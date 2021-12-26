شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تشارك جمهورها ومحبيها بإطلالة مميزة وجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة غادة عادل جمهورها ومحبيها بمجموعة من الصور بإطلالات مميزة وجديدة عليها، وظهرت بأكثر من فستان وانهالت التعليقات عليها.

يشار إلى أن غادة احتفلت بعيد ميلادها السبت الماضى 25 ديسمبر، واستطاعت غادة أن تضع اسمها ضمن الصفوف الأولى في الشهرة والنجومية، وقدمت خلال مشوارها الفني الطويل 55 عملا فنيا خطفت به المشاهدين وتربعت داخل قلوبهم بجمالها ورشاقتها وخفة ظلها حتى أنها فتاة أحلام الكثير من الشباب، ولأدائها التمثيلى المتقن بأعمالها التي ظهرت به على الشاشة بالسينما والتليفزيون كان له دور كبير في نجوميتها، فهى مثال للمرأة المكافحة، بدأت مشوارها موديل إعلانات.

تشارك غادة عادل فى مسرحية "فى نص الليل" مع النجم حسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.



الفنانة غادة عادل