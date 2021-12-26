شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات "إلا أنا" مع البطلات الحقيقيات للقصة.. مايان السيد تلتقى ميريام فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت نجمات حكايات مسلسل "إلا أنا" مع البطلات الحقيقيات للقصة، حيث التقت الفنانة الشابة مايان السيد مع ميريام علاء بطلة حكاية "حلم حياتي" والتي تجسد حكاية شابة مصابة بالتوحد وكيفية تعامل المجتمع معها، حيث شاركت مايان عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، فيديو لقائهما بكواليس الحلقة الأخيرة.



مايان وبطلة الا انا الحقيقية



مايان

وقالت ميريام خلال الفيديو لـ مايان، إنها معجبة للغاية بأدائها للدور، لافتة إلى أنها تتحدث وتؤدي نفس حركات وتعبيرات وجهها، لتقول لها مايان: "وكمان بضحك زيك صح".

وتعد حكاية "حلم حياتى" من أول الأعمال التى تتمركز مادتها الدرامية على مرض التوحد ومناقشة طرق التعامل معه بشكل كامل، والتنمر الذى يتعرض له المصابون بالمرض بسبب براءتهم وعفويتهم المفرطة، كما تسلط الضوء على جهود الدولة فى وضع القوانين التى تحد من التنمر على ذوى الإعاقات ومرضى التوحد.

فيما التقت هلا السعيد، بطلة حكاية "تقلها دهب" من المسلسل، مع البطلة سمر حمزة، لاعبة المصارِعة الرومانية المصرية، والتي تؤدي دورها في المسلسل، ونشرت هلا صورة تجمعهما من كواليس التصوير، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق قائلة :" بفكر وأنا نايمه بين المشاهد .. يهده الشغل إدخلي ياسمر أعملي المشهد مكاني".



هلا السعيد

حكاية "تقلها دهب" هي الحكاية التاسعة والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وقناة DMC DRAMA ومنصة watch it ومنصات التواصل الاجتماعي لشبكة دي إم سي، ويشارك في بطولتها سارة عبد الرحمن، هلا السعيد، مصطفى درويش، منال سلامة، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر بدء عرض حلقاتها اليوم الأحد 26 ديسمبر.

الحكاية الجديدة تجسد قصة حياة بطلات مصر في الأولمبياد، وهن: هداية ملاك بطلة التايكوندو، وفريال يوسف بطلة الكاراتيه، وسمر حمزة بطلة المصارعة.