” سيارته محطمة ” .. عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 02:45 مساءً - تعرض السيناريست والفنان ” عمرو محمود ياسين ” إلى حادث سير يوم أمس السبت تسبب في تحطم الجزء الأمامي من سيارته .

ونشر عمرو محمود ياسين صورتين عبر حسابه على موقع فيس بوك لسيارته بعد الحادث وعلق عليها قائلا : ” الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله ” .

وكشف نجل الفنان الراحل ” محمود ياسين ” في منشور آخر له عن سبب وقوع الحادث والذي يرجع إلى غفلته أثناء القيادة نتيجة الإرهاق .. كما قدم الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان عليه .

فكتب في منشوره : ” عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم .. أنا بشكركم جدا ربنا نجاني الحمد لله من الموت ” .

وتابع : ” للأسف الارهاق الشديد كان وراء الحادث وكان بقالي 36 ساعة صاحي وللأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا وال Air bags مفتوحين وكل شئ كان انتهى ” .

وأضاف عمرو محمود ياسين : ” الحمد لله قدر ولطف .. اسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني ” .