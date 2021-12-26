كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 02:45 مساءً - تعرض السيناريست والفنان ” عمرو محمود ياسين ” إلى حادث سير يوم أمس السبت تسبب في تحطم الجزء الأمامي من سيارته .
ونشر عمرو محمود ياسين صورتين عبر حسابه على موقع فيس بوك لسيارته بعد الحادث وعلق عليها قائلا : ” الحمد لله قدر الله وما شاء فعل وأنا بخير الحمد لله ” .
وكشف نجل الفنان الراحل ” محمود ياسين ” في منشور آخر له عن سبب وقوع الحادث والذي يرجع إلى غفلته أثناء القيادة نتيجة الإرهاق .. كما قدم الشكر لكل من تواصل معه للاطمئنان عليه .
فكتب في منشوره : ” عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم .. أنا بشكركم جدا ربنا نجاني الحمد لله من الموت ” .
وتابع : ” للأسف الارهاق الشديد كان وراء الحادث وكان بقالي 36 ساعة صاحي وللأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا وال Air bags مفتوحين وكل شئ كان انتهى ” .
وأضاف عمرو محمود ياسين : ” الحمد لله قدر ولطف .. اسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” سيارته محطمة ” .. عمرو محمود ياسين يتعرض لحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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