محمد هنيدي برفقة نجله الشاب ” أحمد ” في أحدث ظهور له : ” ورث الوسامة الشديدة “

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 02:45 مساءً - شارك الفنان ” محمد هنيدي ” متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة تجمعه بنجله الأكبر ” أحمد ” .

وظهر محمد هنيدي في الصورة برفقة نجله أحمد الذي أصبح في عمر الشباب .. وأرفق هنيدي الصورة بتعليق ساخر أشار من خلاله إلى أن إبنه ورث منه الكثير من الأشياء إلا الطول .

فكتب قائلا : ” أحمد هنيدي .. سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق .. ورث الوسامة الشديدة والشجاعه والجرأة والشراسة ونسي يورث الطول ” .

ثم نشر الفنان محمد هنيدي صورة أخرى تجمعه بإبنه وعلق أيضا على فرق الطول بينهما فقال : ” والله وطولت يا أحمد وأنا اللي كنت مفكر إنك هتفضل معايا في نفس الدور ” .