شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس يكشف حكاية تأسيس ثلاثى أضواء المسرح وكيف رشح الضيف أحمد بدلاً منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير فاروق فلوكس، عن العديد من الأمور الخاصة بمسيرته الفنية، خلال لقاء مع تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوي، وتطرق خلال الجزء الأول منه لسبب رفضه فى البداية الانضمام لسمير غانم وجورج سيدهم وترشيح الضيف أحمد بدلاً منه، بالإضافة إلى أمور أخرى عديدة منها الأزمات التي واجهته بعد دوره في فيلمي درب الهوى والراقصة والسياسى.

فاروق فلوكس أكد أن الدور لو كان أحد قدمه بنفس الصورة في هوليود كانوا منحوه مقاطعة تقديرًا لفنه، وليس الأوسكار فقط، ولكنه اصطدم بأزمات كبيرة، فور عرض الفيلم، وصلت لحد مهاجمته والشك فيه من جانب أصحابه حتى، قائلاً عن ذلك: "هو أنا لما أعمل دور بلطجى ها أبقى كده، أو قاتل، ده فن وأنا وظيفتى أجسد الدور فقط، ولكننى تفاجأت من رد فعل الناس، بالإضافة لأصحابى اللى كانوا بيختبرونى يشوفونى أنا كده ولا إيه".

الفنان فاروق فلوكس أكد أيضًا أن الدور تسبب في أزمات كبير له، قائلاً: "الأزمات وصلت لحد أبنائي، حتى وصل الأمر إلى المدرسة والتنمر عليهم من قبل زملائهم، ما اضطرنى للذهاب إلى هناك ومقابلة زملاء أبنائى وشرح طبيعة الدور والتمثيل لهم".