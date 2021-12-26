شكرا لقرائتكم خبر عن إيد شيران يعلن التوقف عن القيام بجولات غنائية لأجل غير مسمى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم البريطاني إيد شيران عن أنه سيتوقف عن القيام بجولات غنائية إلى أجل غير مسمى وأن جولته الغنائية المقبلة في 2022 ستكون الأخيرة، وذلك من أجل قضاء المزيد من الوقت مع زوجته شيري وابنته الصغيرة ليرا، لعدم تمكنه بالتواجد في منزله بالكثير من الأحيان والمناسبات المهمة مع عائلته.

وأشار في تصريحات له نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية إن جولته الغنائية الحالية ستكون على الأرجح الأخيرة من الجولات واسعة النطاق الذي اعتاد علي القيام بها، مؤكدًا أنه لن يختار العمل علي عائلته.

وقال شيران: "أكره أن أقضي 20 عامًا وأن تكون لي علاقة مع أطفالي عانت لأنني اخترت العمل عليهم"، متابعا: "أعتقد أن النمط الذي أراه كثيرًا في المجال الخاص بي، هو إذا كان بإمكاني العودة إلى الوراء، فسيكون هذا: "لن أفوت عيد الميلاد ولن أذهب، نعم سألعب في ملعب آخر".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر يتعلق بإيجاد التوازن وأعتقد بصدق أن هذه الجولة التالية التي سأقوم بها وفي نهايتها لا أستطيع أن أرى نفسي أقوم بواحدة مثلها مرة أخرى، لافتا إلى أنه سيغيب لمدة "ستة أسابيع في الصيف أو ستة أسابيع في الشتاء" حتى لا يضيع وقت العائلة .

واختتم قائلاً: "أعتقد أن الحياة تدور حول نقل الأشياء إلى الجيل القادم وأريد تخصيص أكبر قدر ممكن من الوقت لأطفالي".