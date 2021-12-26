شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيلو تبيع قصرها بمبلغ كبير.. اعرف السعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت كاميلا كابيلو من بيع قصرها في هوليوود هيلز مقابل 4.3 مليون دولار لتحقق بذلك ربحًا عاليًا، نظرًا لأنه يزيد بنحو 350 ألف دولار عن السعر التي عرضته في البداية، وكانت اشترت المغنية البالغة من العمر 24 عامًا العقار المرة الأولى في أبريل 2019 مقابل 3.4 مليون دولار، وعندما طرحته في السوق هذا العام طلبت في الأصل 3.95 مليون دولار.



كاميلا كابيلو

ومع ذلك فقد تصدرت هذا الرقم المذهل للقصر المكون من أربع غرف نوم وأربعة لتكشف عن مهارتها في السوق العقارى، وكيفية الاستفادة المادية التي حققتها النجمة الشهيرة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم سندريلا طرحت العمل فى شهر سبتمبر من العام الجارى، الذى قامت ببطولته كاميلا كابيلو، واتسم الفيلم بإطار تشويقى كبير مثلما ظهر فى التعليقات عليه، حيث تميز بروح غنائية كانت السمة الأبرز في الفيلم.