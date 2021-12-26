شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تحتفل بالكريسماس بطريقة طريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ياسمين عبد العزيز بالكريسماس فى إحدى الدول الأوروبية، ونشرت ياسمين فيديو عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وظهرت في الفيديو وهى وتستمتع بأجواء الكريسماس بطريقة طريفة.



ياسمين عبد العزيز

وكشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز تفاصيل ذكرياتها خلال تواجدها فى سويسرا فى رحلة علاج قائلة: "مكنتش بعرف أمشى وأحمد العوضى اللى كان بيشدنى أمشى، وكان لازم أمشى ويقعد يلففنى ويطلعنى سلالم وينزلنى سلالم وكان هذا صعب علىّ لأنى عملت 4 عمليات فى شهرين".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى تقديم الإعلامية منى الشاذلى: "أحمد قضى معايا 3 شهور كان بينام فى الغرفة بالمستشفى فى مصر على الكنبة كل يوم" .

وعقب الفنان أحمد العوضى على كلام ياسمين عبد العزيز قائلا: "هى ورتنى الويل أنا وشريف أخوها، كنا ملازمين ليها طوال الوقت، فأنا أجى اتصعب عليها لأن فيه دواء مخدتهوش فتقول مش هاخده وهى مضايفة"، لترد ياسمين عبد العزيز: "أنا أخدت كمية أدوية كتيرة جدا"

وقال أحمد العوضى: "كانت تقوم جاية لشريف أخوها وتقوله بقولك إيه خليك أنت ومشى أحمد فيقولها ليه فتقولى عامل زى اللى قابض الأرواح فاقعد أنت، وشريف لما يقفش عليها تقولى اقعد انت ومشى شريف، وهى متعرفش إن أنا وشريف بنقول لبعض وكنا بنعمل ده من أجل مصلحتها"