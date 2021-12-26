شكرا لقرائتكم خبر عن شجرة ضخمة و3 كلاب وهدايا.. هكذا احتفلت بريانكا شوبرا ونيك جوناس بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجمين بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعيد الميلاد المجيد، حيث قام الزوجان اللذين احتفلا بالكريسماس بمنزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بتوثيق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر نيك جوناس عبر Instagram صورة رائعة لعيد الميلاد تظهر عائلته المكونة من 5، وهم نيك وبريانكا وكلابهما الثلاثة.



بريانكا شوبرا ونيك جوناس



نيك جوناس

وظهر في الصور النجمان أمام شجرة عيد الميلاد العملاقة مع هدايا متناثرة حول الشجرة المزينة، وتم التعليق علي الصورة بـ "عيد ميلاد سعيد للجميع من عائلتنا إلى عائلتكم".

وكانت قد أذهلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا الحضور أثناء ظهورها في العرض الأول لفيلم The Matrix Resurrections في سان فرانسيسكو، حيث ارتدت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا فستانًا رائعًا بفتحة عند القدم وتطريز باللون الأحمر، وأكملت شوبرا الإطلالة بزوج من الأقراط المتدلية وزوج من الخواتم، وتخطت الاستعانة بقلادة، ولتبقي ثوبها مركز الاهتمام، حسبما نشر موقع الديلي ميل البريطاني.

كما نشرت بريانكا صور العرض الخاص على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها بـ"فخور.. لا أستطيع الانتظار حتي تشاهدوا الفيلم"