شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "فى نص الليل" لـ غادة عادل وحسن الرداد فى موسم الرياض 31 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن مواعيد عرض مسرحية "في نص الليل" بطولة غادة عادل وحسن الرداد في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بدءًا من ليلة رأس السنة 31 ديسمبر وحتى 4 يناير المقبل على مسرح محمد العلى.

مسرحية "فى نص الليل" من بطولة غادة عادل وحسن الرداد وريم مصطفى، ومحمد عبد الرحمن وسليمان عيد ومصطفى هريدي ومصطفى بسيط ونيللي محمود، وإخراج عمرو عرفة، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل.

وتستعد غادة عادل لبطولة فيلمين جديدين هما "بنات رزق" بمشاركة مى عمر، شيرين رضا، أروى جودة، رزان مغربى وإخراج مرقس عادل، و"جروب الماميز" بمشاركة روبى وريم مصطفى وإخراج معتز التونى، وتنتظر طرح فيلم "المحكمة" في دور العرض يوم 24 نوفمبر الجارى، والذى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

وتعاقدت ريم مصطفى مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم "جروب الماميز" مع غادة عادل وروبى، بيومى فؤاد، محمد سلام واخراج معتز التوني، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، كما قاربت الانتهاء من مسلسل "الثمانية" الذى تدور أحداثه في 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات، ويخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامى.

ويواصل الفنان حسن الرداد خلال الايام المقبلة تصوير مشاهده فى فيلم "تحت تهديد السلاح" ويتبقى له يومان تصوير فقط، وينتهى من تصوير مشاهده بالفيلم حسبما أكد كريم السبكى لـ"الخليج 365"، ليدخل الفيلم بعدها عمليات المونتاج والمكساج.