فيلم كوميدي قديم.. فنان كبير شبهته سهير الباروني برشدي أباظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لم يغب اسم الفنان رشدي أباظة طوال الأعوام الماضية، ورغم مرور 41 عامًا على رحيله، عن محبي السينما بشكل عام، وعن الكثير من الفتيات كـ فتى أحلام تتمنى أن تجدن مواصفاته الشكلية في شريك الحياة، لكن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالحديث عن رشدي ووسامته وجذابيته، بعد ظهور شبيه له يقترب من ملامحه كثيرا هو الشاب محمد مؤمن.

ظهور مؤمن أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأكيده أن الناس في الشارع يلاحظون التشابه، وهناك من يطلب منه التقاط الصور معه، كما كشف عن لقاءات جمعته قبل سنوات بالفنان فكري أباظة الأخ غير الشقيق لرشدي، قبل رحيله بفترة قصيرة، أثناء تحضيره لتقديم عمل يتناول سيرة رشدي، وأنه انبهر بالشبه بينهما، إلا أن القدر لم يمهله لتنفيذ الأمر.

وانتشر "هاشتاج: شبيه رشدي أباظة"، وحرص عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الاشتراك فيه، بطريقة ساخرة أو من باب الفكاهة، تعبيرًا عن أن رشدي واحد فقط وحتى وإن تم التسليم بأن مؤمن يشبهه، فلن يكون بنفس الكاريزما.

الإشارة لوجود شبيه لرشدي أباظة لم يكن وليد الأيام الماضية فقط، إذ سبق واستخدمه بشكل فكاهي وفي إطار كوميدي المخرج نيازي مصطفى، والكاتب أيمن بهجت قمر الذي وضع حوار فيلم "30 يوم في السجن"، في حوار دار بين الفنان فريد شوقي والفنانة سهير الباروني في أحد مشاهد الفيلم، كان كالتالي:

فريد (أمشير): بتبصيلي كده ليه يا بت

سهير (الشغالة): أصل فيك شبه منه

أمشير: من مين

الشغالة: رشدي أباظة

"30 يوم في السجن" عن قصة كتبها نجيب الريحاني وبديع خيري، سيناريو عبدالحي أديب ونيازي مصطفى، حوار بهجت قمر، إخراج نيازي مصطفى، بطولة فريد شوقي، نوال أبو الفتوح، أبو بكر عزت، مديحة كامل، ميمي شكيب، وثلاثي أضواء المسرح "الضيف أحمد، سمير غانم وجورج سيدهم".

فريد وأباظة كانا صديقان، وعن الصداقة التي جمعتهما، كتبت يوما رانيا فريد شوقي: رغم نجومية ومنافسة العملاقين الدنجوان والملك إلا أن جمعتهما صداقة كبيرة على المستوى الفني والشخصي، للأسف أنا ماكنتش اتولدت لكن كان بابا دايمًا بيحكي عن صداقتهم وكانت ثالثهم القمر نادية لطفي".

وأضافت: "طلع في دماغهم التلاتة يعملوا شركة إنتاج تجمعهم وفعلًا أجروا مكتب وكانوا بيتقابلوا يتكلموا وماكملتش الفكرة، لأن أياميها كانوا مشغولين جدًا بالتصوير في أفلام كتير من كتر ما هم مطلوبين عند الموزعين والمنتجين وفضلت صداقتهم مستمرة على مر السنين".