عمرو محمود ياسين يكشف سبب الحادث الذي تعرض له: "نمت وأنا سايق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

كشف الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له صباح أمس السبت.

وكتب ياسين، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم.. أنا بشكركم جدا.. ربنا نجاني الحمد لله من الموت".

أضاف: "للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث، وكان بقالي ٣٦ ساعة صاحي.. وللأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا والـAir bags مفتوحين وكل شيء كان انتهى".

تابع: "الحمد لله قدر ولطف.. وآسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني".

وكان عمرو نشر صورة سيارته المهشمة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل، وأنا بخير الحمد لله".

ومن ناحية أخرى يعرض لعمرو محمود ياسين حاليا الحكاية الخامسة "تاج راسنا بابا" ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك" الموسم الرابع، على شاشة "On".

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا، كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.