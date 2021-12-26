هل يتحدى صناع "عبد االموجود ع الداون لود" قرار الموسيقيين بمنع التعامل مع "كزبرة"؟.. المخرج يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعرب المخرج المسرحي حسام الدين صلاح عن دهشته من الجدل المثار حول مغني المهرجانات كزبرة، عقب الإعلان عن مشاركته في مسرحية "عبد الموجود ع الداونلود"، المقرر افتتاحها يوم 30 ديسمبر الحالي.

المحرج حسام الدين صلاح في أول تعليق له على الجدل بشأن مشاركة مغني المهرجانات الذي سبق وأعلنت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل معه، تحدث لـ"الخليج 365"، قائلا: "أنا ضد المنع ومع الإختلاف، وسبق وظهر حمو بيكا في مسرحية الفنان أشرف عبدالباقي، وفيما يخص مشاركة كزبرة معنا، هو موجود في العرض كممثل، وله الحق في ذلك إذ انه حاصل على بكالوريوس تجارة خارجية، والمطلوب لمشاركته ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها".

وردا على ما نشره الفنان أحمد سلامة عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن عدم وجود صلة له بالعرض، واستحالة مشاركته فى عمل يضم فنان موقوف، علق المخرج حسام الدين صلاح، وقال: "أولا الفنان أحمد سلامة صديق ودفعة واحدة، وإختلاف وجهات النظر لا يفسد الود، وإن كان لدي تحفظ ان عضو مجلس إدارة في نقابة الممثلين يفتخر بتنفيذ تعليمات نقابة الموسيقيين".

واختتم: "تم بالفعل إسناد الدور الذي يقدمه الفنان أحمد سلامة في العرض إلى ممثل آخر".

مسرحية "عبد الموجود ع الداون لود" بطولة المطربة مروى، وحسن عبدالفتاح، ومغني المهرجانات كزبرة، ومن المقرر عرضها 30 ديسمبر الحالي.

نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، كانت أعلنت مؤخرا عن منع التعامل مع 19 مغني مهرجانات، منهم كزبرة، وحمو بيكا، وحسن شاكوش، فيلو، ومسلم، وغيرهم.