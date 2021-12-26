أبطال "حلم حياتي - إلا أنا" يحتفلون بنجاح الحكاية بعد نهاية عرضها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفل أبطال حكاية "حلم حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا"، بالنجاح الذي حققه العمل بعد نهاية عرضها على قناة dmc.

ونشرت الفنانة هنا داود، صورا ومقاطع فيديو من احتفال أبطال العمل بنجاحه، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "النهاية".

ونشر الفنان عمر زكي، صورا أيضا مع أبطال العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله خلصت حكاية حلم حياتي من مسلسل إلا أنا، ألف مبروك يا مايان السيد، مبسوط إني كنت معاكي في أول بطولة ليكي، وإن شاء الله مش الأخيرة، والصلح خير يا خديجة"، فيما علّقت "مايان" قائلة: "ألف مبروك علينا كلنا يا أشطر وأطيب واحد".

وعُرضت الحلقة الأخيرة من "حلم حياتي - إلا أنا"، مساء أمس السبت على قناة dmc، حيث دارت أحداث الحكاية في 10 حلقات متصلة.

"حلم حياتي - إلا أنا" بطولة النجوم: مايان السيد، يوسف عثمان، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، هنا داود، إيفا، وتأليف يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.