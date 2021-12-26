افتتاح "الأقصر السينمائي" بمعبد الأقصر والختام في طريق الكباش وتكريم فريد بوغدير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أن حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة ستكون بمعبد الأقصر، أما مراسم حفل الختام وتوزيع الجوائز سيكون يوم الخميس 10 مارس 2022 بطريق الكباش بمسرح مكتبة الأقصر العامة، وذلك من أجل الترويج للأثر العظيم الذي يعد منتج سياحي هام، وجزء فريد من التراث الإنساني العالمي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 25 نوفمبر الماضي في احتفالية عالمية كبرى.

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن الترويج السياحي للمدينة حاضنة المهرجان جزء من أهداف الأقصر الإفريقي والذي اعتاد علي ذلك في مواقع أثرية هامة شهدت افتتاح وختام المهرجان، ومنها: (معابد الأقصر - الكرنك - هابو - حتشبسوت)، والمهرجان يعد عامل جذب سياحي لمحافظة الأقصر تماشيا مع توجيهات الرئيس بمشاركة المجتمع المدني في كل المجالات التي تنمي وتطور مناحي الحياة السياحية والثقافية والفنية والاقتصادية.

وصرح محمد عباس مدير مكتبة الأقصر أن مسرح طريق الكباش يتسع لعدد 1200 متفرج ويقع علي طريق الكباش مباشرة وأنه سيحتضن حفل الختام ليكون مكملا للصورة العظيمة التي شهدها حفل افتتاح الطريق أمام العالم .

وأعلنت إدارة المهرجان عن تكريم المخرج التونسي الكبير والخبير في السينما الأفريقية فريد بوغدير لما قدمه للسينما الأفريقية من علامات سينمائية متميزة، وهو أستاذ للسينما بجامعة تونس، وعُرف في البداية كناقد سينمائي من خلال أعماله ومنشوراته حول تاريخ السينما الأفريقية والعربية، ثم أخرج فيلمين وثائقيين طويلين تم عرضهما في اختيار رسمي في مهرجان كان السينمائي.

كان المهرجان قد أطلق البوستر الرسمي منذ أيام ونال استحسان وإشادة كبيرة من كل المحبين للسينما ولمهرجان الأقصر، كما أعلن المهرجان عن شعار الدورة الحادية عشرة وهو (إعادة اكتشاف مصر)، كما ستخصص مائدة مستديرة حول أهمية وجماليات وفرادة مواقع التصوير الأجنبي للمساهمة في رفع الوعي العالمي تجاه مصر، وسيكرم المهرجان في دورته المقبلة النجم الكبير حسين فهمي بمنحه تكريم إنجاز العمر، وتكريم المخرجة أبولين تراوري من (بوركينا فاسو)، وتكريم النجم المصري عمرو سعد، وتحمل الدورة اسم المخرج السنغالي الراحل جبريل مامبيتي.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية. وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية ومحافظة الأقصر.