هنيدي عن نجله ساخرا: ورث الوسامة الشديدة والشراسة ونسي الطول (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بنجله "أحمد".

وكتب هنيدي في تعليقه على الصورة "أحمد هنيدي، سعيد جدا بعلم الوراثة لما يكون دقيق، ورث الوسامة الشديدة والشجاعة والجرأة والشراسة، ونسي يورث الطول".

وتعليقا على منشوره، وضع صورة أخرى تجمعهما، وكتب "والله وطولت يا أحمد وانا اللي كنت مفكر انك هتفضل معايا في نفس الدور".

جدير بالذكر أن آخر أعمال هنيدي، كان تقديمه مسرحية "سلام مربع" مع المخرج خالد جلال، بطولة آيتن عامر، ميرنا نور الدين، إيمان السيد، محمد محمود، وغادة طلعت، والتي تم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.