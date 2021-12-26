الموت يفجع عاصي الحلاني.. فهل يحيي حفل رأس السنة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 6 ثواني

تعرضت شقيقة النجم اللبناني عاصي الحلاني، حياة، لأزمة صحية مفاجئة، ما أدى لوفاتها حيث تم تشييع جنازتها ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية في البقاع، وسط حضور بعض نجوم الوسط الفني.

وقبل فترة نشر الفنان اللبناني صورة له ولوالده الراحل الذي فقده في العام 2008 وقد علق عليها “الأب كالعمر لا يتكرر مرتين”.

ومن المنتظر أن يحيي الفنان اللبناني حفلا غنائيا بعيد رأس السنة في الأردن، وسط شكوك حول قدرته على ذلك بعد وفاة شقيقته.

واحتفل الفنان عاصي الحلاني بعيد ميلاده الواحد والخمسين، الذي وافق يوم 28 نوفمبر عام 1970، وذلك بحفل عائلي ضم أفراد الأسرة في منزلهم.

وحل الفنان اللبناني عاصي الحلاني مؤخرا ضيفا على الإعلامية ”وفاء الكيلاني“، ببرنامج ”السيرة“، المُذاع عبر فضائية ”دي إم سي“، حيث تحدث عن عملية خطفه أثناء الحرب الأهلية، قائلا: ”سنة 1986 أو 1987 كنت بدأت أغني وكان عندي 16 سنة، وكان معايا شاب أكبر مني وكنا موجودين في الجبل ونازلين على بيروت الفجر، كنا بنخرج من أجل الصيد“.

وتابع حديثه: ”اتخطفنا احنا الاتنين.. وكان حينها ظروف طارئة يعيش فيها كل اللبنانيين، وفجأة جماعة وقفونا في الطريق وكلبشونا، واتخطفنا وبقينا 24 ساعة مخطوفين، وأهلي فاكريني في الجبل معرفوش إني اتخطفت“.

وأوضح الحلاني: ”كان يوم من أصعب أيام عمري، وفضلنا مربوطين بالكلابشات، وكنت كل ما أتكلم آكل علقة، وأنا محجوز كنت بسمع صوت ناس بتضرب وقلت أكيد هيضربوني وكنت أعيط، وبعدها شخص أخذني ورحت لمكتب اللي مسئول عنهم، قال لي خلاص امشوا.. لما قال لي هيك ارتحت“.